Avis comunale di Perugia dà appuntamento a soci e simpatizzanti per l'assemblea annuale online

AVIS comunale di Perugia dà appuntamento a tutta la cittadinanza, sabato 26 febbraio, alle ore 15.00 su piattaforma digitale Zoom e in diretta sulla Pagina Facebook “Avis Comunale Perugia”, per la 56° assemblea annuale.

"Si tratta di un’occasione per incontrarsi e tirare le somme dell’anno appena trascorso - annunciano gli organizzatori - nonché di un momento di confronto sul periodo di difficoltà che stiamo attraversando per quanto riguarda la salute pubblica".



(Link per accedere all’assemblea: https://us02web.zoom.us/j/82660572685?pwd=MU5tZ2N2eVc1SmxxYVVEeGJEQk1udz09)