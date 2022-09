Avanti Tutta Days 2022, nonostante la pioggia bilancio positivo per l'associazione fondata da Leo Cenci

Più che positivo il bilancio per gli Avanti Tutta Days 2022. La decima edizione della tre giorni organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta il 23, 24 e 25 settembre al Barton Park e al percorso verde di Perugia, si è chiusa al meglio, nonostante i due pomeriggi di pioggia, che hanno portato qualche variazione al programma e qualche presenza in meno, senza però minare gli obiettivi della manifestazione. Gli Avanti Tutta Days 2022 sono stati più forti del maltempo ed hanno segnato un solco importante anche in chiave futura.

Oltre ai noti temi, sport, salute e solidarietà, ampiamente trattati e al meglio rappresentati dai tanti operatori e associazioni, significativa è stata l’apertura nei confronti dei giovani, con il coinvolgimento di mille studenti degli istituti superiori perugini (Capitini, Volta, Alessi, Galilei e Pieralli) e la grande attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale e sociale, con convegni, incontri e concerti di alto livello sul piano scientifico e culturale.

“Gli Avanti Tutta Days 2022 – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – hanno prodotto risultati molto significativi. E’ stata un’edizione innovativa, che ha aperto con successo a nuove tematiche, tanto da diventare un riferimento anche per l’edizioni future. Il maltempo non ha scalfito la nostra voglia di mandare messaggi positivi e di continuare a diffondere il pensiero di mio fratello Leonardo, che dieci anni fa ha dimostrato un talento incredibile nel dare vita ad una manifestazione del genere. Ringrazio di vero cuore tutta la squadra di Avanti Tutta che ha lavorato per settimane alla realizzazione dell’evento e che nei tre giorni ha dimostrato grande impegno e capacità di reagire alle difficoltà e ai cambiamenti. Un pensiero lo rivolgo a tutte le istituzioni, aziende, associazioni e operatori che hanno sostenuto e collaborato a questa edizione, dimostrando ancora una volta grande vicinanza e attenzione verso Avanti Tutta. Infine, ma non per ordine di importanza, un grazie a tutte quelle persone, bambini, adulti, famiglie, che in questi tre giorni ci sono venuti a trovare, ci hanno seguito e hanno condiviso e accolto il nostro spirito di bene. Alla prossima edizione e Avanti Tutta”.

Nel giorno dei bilanci la Fondazione Avanti Tutta ci tiene a rivolgere un ringraziamento a SestaBase e Daniele Pulcinelli per il bellissimo murale realizzato in ricordo di Leonardo Cenci (nella foto).