Avanti Tutta Days 2020, un'altra edizione all'insegna del benessere e della solidarietà... in sicurezza

All'insegna dello sport e delle buone pratiche della salute e del benessere, tornano il 12 e 13 Settembre a Perugia gli ‘Avanti tutta days’, l’iniziativa voluta dal compianto Leonardo Cenci. L’appuntamento per l’ottava edizione dell’evento sarà al Barton Park e si svolgerà in rispetto delle normative anti Covid.

“Non ci siamo fermati – spiega Federico Cenci, dell’associazione Avanti tutta Onlus – perché Leo avrebbe voluto che non ci arrendessimo di fronte alle difficoltà, così come ha fatto lui. Per questo abbiamo predisposto un progetto sicuro e pensato per assicurare la tranquillità di chi vorrà trascorrere qualche minuto di serenità in nostra compagnia”.

“Dopo mesi di incertezza, in una fase in cui ci interroghiamo sull’apertura delle scuole, ci chiediamo se ce la faremo. E poi ci viene in mente Leo e il suo sicuro invito ad andare avanti – ha affermato il sindaco Andrea Romizi durante la presentazione alla stampa – e per questo siamo felici che siamo riusciti a portare a termine questo impegno".

In coda alla conferenza stampa è stata inaugurata l’opera di Renato Bisci, raffigurante Leonardo, che sarà collocata al Percorso verde ‘Leonardo Cenci’.

Avanti Tutta Days 2020

Sempre tre le parole chiave della due giorni: sport, salute e solidarietà. Oltre 50 stand di associazioni, operatori della salute e di associazioni legate alla solidarietà saranno presenti. Il messaggio che vuole si vuole lanciare con lo sport è quello di una buona pratica legata alla salute, ma anche alla formazione dell’individuo e alla sua determinazione. Esattamente come ci ha dimostrato Leonardo.

Hanno aderito le società del: football americano, kung fu, tennis, ginnastica ritmica, nordic walking, rugby junior, volley, sub, scherma, difesa personale, ASD USB Fortebraccio, Fitness, oncology games.

Per lo sport, il percorso verde ‘Leonardo Cenci’ sarà la scenografia della 1° edizione della ‘CronoLeo’. Corsa a cronometro di 3 chilometri che si svolgerà domenica 12 mattina. Ci sarà poi un panel di approfondimento. Gli ospiti saranno l’atleta Luca Panichi, il mental coach Simon Francesco Di Rupo e il giornalista Mario Mariano. Insieme a loro Donatella Porzi, direttore scientifico della Scuola regionale dello sport del Coni e diverse altre sorprese.

Per la salute, intesa come sanità e quindi mondo degli operatori, ma anche come salute da mantenere attraverso quello che si mangia saranno presenti esponenti della massofiosioterapia, l'associazione ‘Alice’, Croce Rossa, Usl1, la Lumaca, Afas e Malati della Voce. Due i panel. Domenica pomeriggio a partire dalle 17.15 il dottor Fausto Roila e il professor Maurizio Tonato trarranno le conclusioni sui lavori della due giorni. Per la nutrizione invece sono previsti un panel e quattro coocking show. Nel dibattito interverranno le dottoresse Anna Villarini, Maria Assunta Ciacci e Silvia Arnone che tracceranno un quadro che unirà alimentazione e prevenzione oncologica. Quattro i cooking show nella due giorni, tutti realizzati con prodotti locali.

Per la solidarietà, le associazioni presenti saranno: Unione parkinsoniana, piedibus, Auser, Pink is good, Aned Olus, Avis, Aucc, Unitalsi, Aido, Fontenuovo, Arcat, Pet Therapy. L’evento a tema sarà dedicato ai progetti ‘Ascolto’ e ‘Doniamoci’ illustrati rispettivamente dall’avvocato Giuseppe Caforio e dal presidente regionale di Avis, Fabrizio Rasimelli. Ci sarà la dottoressa Rosella De Leonibus, che parlerà dell’ascolto e della sua importanza, don Bernardino Coppola che parlerà del dono e Luisa Cirimbilli per l’importanza del fare rete. A moderare l’editore Jean Luc Bertoni.

Sui progetti ‘Ascolto’ e ‘Doniamoci’ gli aderenti alla ‘Casa degli artisti’ realizzeranno un’estemporanea di pittura.

Chiusura ufficiale domenica dalle 18.30 con lo spettacolo dell’attore Francesco Bolo Rossini che leggerà alcuni brani del libro di Leonardo.

In tutto questo, sul palco degli eventi a tema si alterneranno anche spettacoli di Andrea Paris, Antonio Mezzancella, i 7 Cervelli, Magic Andrea, Nicola Pesaresi, il cantante Eugenio Picchiani, Nate Kantner, Lorenzo e Sergio Migliorati e tanti altri amici di Avanti tutta. A condurre i due giorni saranno Annalisa Baldi e Massimo Zamponi.