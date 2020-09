Avanti tutta Days 2020, la festa dello sport a prova di Covid

Sta per tornare l’ottava edizione degli ‘Avanti tutta days’, la festa dello sport e del benessere voluta da Leonardo Cenci e ora portata avanti dalla sua associazione. L’evento, spiega Avanti Tutta, "si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre al Barton Park di Pian di Massiano".

E ancora: "Lo schema, anche quest’anno, è quello confermato e ampiamente rodato. Tutto ruoterà intorno alle parole chiave sport, salute e solidarietà, con gli operatori del settore, eventi dal palco principale con tanti ospiti famosi, panel di approfondimento e un focus particolare sulla nutrizione, arricchito da quattro interessanti cooking show. Per non parlare della prima edizione della ‘CronoLeo’. Il tutto si terrà ovviamente in completa sicurezza, rispettando le regole imposte dalle normative anticontagio da Covid19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo scelto di tornare – spiega Federico Cenci, del direttivo dell’associazione – per dare ancor più forza al messaggio di Leonardo, che non si è fermato di fronte ad una diagnosi infausta e ha sfidato la malattia con la determinazione e la volontà. Così noi, in completa sicurezza, abbiamo voluto esserci con un programma ricco di appuntamenti e di sorprese”.