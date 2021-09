Il sogno di Leo continua. Avanti tutta Days, tutto pronto per la nona edizione al Barton Park: sport, salute e solidarietà

Ospiti dell’edizione 2021 degli Avanti Tutta Days anche le Scuole: La Scuola di Formazione Professionale dell’Istituto Don Bosco di Perugia, che curerà le preparazioni del Cooking Show, con il contributo e la supervisione della dottoressa Anna Villarini, nutrizionista dell’Istituto nazionale tumori di Milano. L'Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Aldo Capitini” che, nello stand a loro dedicato, presenterà i progetti curati direttamente dagli alunni della scuola nelle loro attività extra curriculari e, in particolare, mostrerà tutto quello che riguarderà “Acquatour”, progetto sulla sostenibilità e sull’utilizzo consapevole della risorsa idrica. il Liceo Artistico “Bernardino di Betto”, che curerà la realizzazione di bozzetti di francobolli ispirati a Leo, che saranno poi votati in evento dal pubblico presente e il bozzetto più votato sarà candidato al Ministero dello Sviluppo Economico, per essere emesso come francobollo nei prossimi anni.

Denso il cartellone. Venerdì 10, dopo l’apertura degli stand, esibizione della ballerina Chiara Ciarfuglia alle 11. In concomitanza partirà il primo Cooking Show. Alle 12 il primo incontro a tema su “Cyberbullismo e rischi della rete”, in collaborazione con la Polizia Postale e che affronta un tema di grande attualità. Alle 15.30 Luca Panichi e Luca Aiello parteciperanno all’incontro organizzato dal Piede Diabetico Umbro “Lo sport come educazione giovanile e profilassi sanitaria” e poi Nicola Pesaresi e la sua Isotta alle 16.30. Incontro a tema alle 17 su “Perugia City Volley” con Gino Sirci e Antonio Bartoccini, presidenti di Sir Safety e Bartoccini Fortinfissi. Alle 18 incontro con “Fabrizio Ravanelli: il calcio nel cuore e nella testa”. Dalle 21 intrattenimento musicale. Sabato 11 settembre è il giorno del convegno nazionale “Aspettando la Rete oncologica regionale dell’Umbria”, al via dalle 10 e che poi proseguirà con una sessione pomeridiana.

In scena, come ogni giorno, il torneo su Playstation, le sfide di Subbuteo, la parete da arrampicata grazie all’aiuto del Club Alpino Italiano sezione di Perugia e alla partecipazione dell’Istituto San Francesco di Perugia. Alle 11 il cooking show e alle 12 la nuova esibizione della ballerina Chiara Ciarfuglia. Alle 15.30 Christian Iori presenterà il libro “Una battaglia lunga tutta la vita” legato alle difficoltà da affrontare e ai pregiudizi da abbattere relativamente alla diagnosi di sclerosi multipla. Alle 16.45 gli Chef del Ristorante Aldivino delizieranno il pubblico presente con suggestive creazioni, utilizzando materie prime di alta qualità. Alle 17.30 è prevista l’esibizione del Campione Mondiale di Kick Boxing Mirko Gori e alle 17.45 spazio alla Rete della solidarietà con Silvia Romaniello (Relegart), Alfonso Dragone (Caritas), Mariangela Taccone (Doniamoci) e don Riccardo Pascolini (Oratori Italiani), David Fiori (Mato Grosso). Alle 18.45 l’appuntamento Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa, i genitori di Nadia Toffa la conduttrice delle Iene prematuramente scomparsa, che racconteranno la gioia di vivere e l’entusiasmo verso la vita di Nadia anche se colpita dalla tremenda malattia. Alle 20 esibizione de “I Sette Cervelli”. A seguire intrattenimento musicale.

Domenica 12 settembre mattinata tra Playstation, arrampicata, Cooking Show alle 11 e ginanstica posturale. Alle 15.30 presentazione dei libri “Le favole del cuore” di Ilaria Antonielli e “Post” di Leonardo Cenci. Alle 16 Luca Panichi proverà a battere il suo record di corsa al Percorso verde. Alle 16.30 esibizione di Magic Andrea, Spettacolo alle 17 e alle 17.30 di Bruno Pilla e Alessio Shalsim. Alle 17 Cooking show. Alle 18.15 incontro a tema sull’alimentazione, dal titolo “La corretta alimentazione come stile di vita e prevenzione oncologica”. Interverrà la dottoressa Anna Villarini. Alle 19.15 grazie all’attore professionista Francesco “Bolo” Rossini, saranno rivissuti alcuni momenti della vita di Leo dalla lettura del suo libro “Vivi, Ama, Corri. Avanti Tutta!” In chiusura intrattenimenti musicali.

Trait d’union delle serate saranno proprio le circa due ore di intrattenimento musicale, coordinate da Giovanni Orzella, noto a tutti come “Giopa”. Proprio il deejay perugino è infatti il responsabile del nuovo programma serale dell’evento. I protagonisti saranno i Sex Mutans il venerdì, mentre l sabato toccherà all’Antonio Ballarano Band. Gli altri intermezzi vedranno protagonisti, invece, conosciuti deejay. Il tutto sarà svolto in completa sicurezza. All’ingresso il pubblico sarà accolto mostrando il Green pass o la documentazione equivalente. Sarà chiesto di mantenere le distanze, evitare assembramenti, igenizzare spesso le mani e di indossare la mascherina all’interno del Barton Park. Alcune installazioni trifacciali nel parco ricorderanno a tutti le norme comportamentali e i basilari dettami della sicura convivenza.