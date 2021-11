Bonifacio Angius domani al Meliès per parlare dei suoi 'Giganti'. Con lui Stefano Deffenu, co-sceneggiatore del film

Bonifacio Angius domani al Meliès per parlare dei suoi ‘Giganti’. Con lui Stefano Deffenu, cosceneggiatore del film. La rassegna Cinema d’autore offre un incontro speciale tra i due spettacoli delle 18:30 e 21:30. A tenere le redini della conversazione il critico cinematografico Simone Rossi. Per chi domani sceglierà la Fiera o qualche altro evento, resta la programmazione ordinaria fino a martedì 9, ogni sera alle 21:30. Al film sarà abbinato anche il cortometraggio "Destino", che integra e completa un evento di non ampia durata. La vicenda si dipana in una rimpatriata tra vecchi amici in una casa sperduta della Sardegna profonda, dove si vive di passato, poco presente e zero futuro.

Il titolo si richiama alle "tombe dei giganti". Anche se i protagonisti sono tutt’altro che eroi titanici. Condividono, infatti, il ricorso all’uso di stupefacenti, usati e abusati in un crescendo delirante e autodistruttivo. Un film alla Tarantino, con riferimenti western in ambientazione sarda. “I giganti”, unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Locarno, ha raccolto unanimi consensi ed è già considerato uno dei migliori film italiani dell’anno. I cinefili perugini sono dunque attesi al Meliès per un’esperienza di forte caratura. Non solo cinematografica, ma anche storica e antropologica.