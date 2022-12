IL PERSONAGGIO A 93 anni, dopo una vita dedicata alla scuola, corona il sogno di pittrice a tempo pieno: i paesaggi di Giovanna Bartoli

Il ritorno nella sua Umbria, sponda Bevagna, dopo una vita piena di tutto, in tempi ora difficili e in altri dove c'era la tentazione che tutto fosse possiile, spogliata gli abiti di creativa maestra elementare, Giovanna Bartoli (classe 26 giugno 1930) sta coronando quel sogno di gioventù che era sta rinunciò al sogno di frequentare l'Istituto d'arte e con le sole armi della viva fantasia coltivò la pittura dipingendo, nei momenti di riposo dagli impegni di lavoro e della famiglia.

Nel corso degli anni la sua passione artistica ha alimentato il piacere di regalare ai suoi cari l'espressione della sua creatività con quadri gradevolissimi, carichi di sentimento, profondo senso del colore. Pochi hanno avuto il piacere di cogliere le sue qualità artistiche, riscaldarsi ai color

to spezzato: ovvero vivere immersa in colori e quadri, vivere la giornata per l'arte e per immortalare il vivere quieto che si nasconde in paesaggi da sogno. Giovanissimai dei suoi dolci paesaggi, delle casette sparse su colline ondeggianti, tra corsi d'acqua, verdi boschetti che le ricordavano il dolce paesaggio della sua Umbria. Impressionista spontanea, equilibrata fotografa del suo mondo naturale, la sua terra che ha portato nel cuore negli anni trascorsi al nord, oggi tornata nel suo paese con mano tremante e il cuore sempre appassionato va dipingendo, dipingendo.