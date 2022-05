INVIATO CITTADINO Equomercato al Sansalù in occasione della Festa di Primavera in Borgo S. Antonio. Novità d'arte nella piccola Galleria

Equomercato al Sansalù in occasione della Festa di Primavera in Borgo S. Antonio. La Galleria di Sandra Salucci presenta due assolute novità. Mai viste a Perugia. La prima riguarda gli artisti di Port au Prince, maestri nella tecnica del riciclo. Si pensi che tagliano bidoni di petrolio, li sverniciano col fuoco e ci realizzano artistici manufatti in ferro battuto. Prima un lavoro di sgrossamento e poi, per passaggi successivi, il cesello, la finitura e il trattamento delle superfici. Secondo materiale: la pietra saponaria. La lavorano degli artisti di Nairobi, nel Kenia occidentale.

Il materiale è steatite e si ottiene da cave a cielo aperto di pietra cosiddetta “saponaria”. Si lavora con facilità ricavandone oggetti dalle forme più varie. Coi proventi si migliora la situazione scolastica e sanitaria delle classi sociali disagiate. Il blocco di pietra viene tagliato e scolpito con scalpelli e coltelli. Quindi viene levigato e lucidato con cere naturali. La corrente si chiama Smolart e utilizza i canali del Commercio equo e solidale. Equomercato ha sede a Cantù e si possono consultare le sue offerte al sito www.equomercato.it. L’iniziativa è stata fatta conoscere nella Città del Grifo attraverso questa mostra presso a Galleria di Sandra Salucci, in corso Bersaglieri.