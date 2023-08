Lume, tra Gualdo Tadino e San Giustino un fine settimana per i più piccoli

A Gualdo Tadino e San Giustino, un weekend ricco di eventi per grandi e piccini chiude il festival Lume 2023

Si inizia venerdì 4 agosto alle 21 con Al Mare presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino per poi spostarsi a San Giustino dove, sabato 5 agosto alle 21.30 ci sarà lo spettacolo Voglio divertirmi a correre presso la vecchia stazione Fcu, e domenica 6 agosto si potrà partecipare ad un trekking urbano alle 10.00, ad una caccia al tesoro alle 17 e allo spettacolo finale Racconti Marmocchi alle 18.30



Queste le attività in programma, tutte gratuite per le quali basta solo prenotare telefonando al 376 1636555

o scrivendo a info@microteatro.it

GUALDO TADINO – VENERDÌ 4 AGOSTO 2023 ORE 21.00 - AL MARE

Presso l’antica Rocca Flea situata nel cuore di Gualdo Tadino, che offre una vista panoramica sulla valle circostante, alle 21.30 di venerdì 4 agosto si potrà assistere allo spettacolo per bambini e famiglie Al Mare di e con Claudio M. Paternò e i pupazzi e le scene Ada Mirabassi. Prodotto da MTTM Micro Teatro Terra Marique e Teatro di Figura Umbro racconta il meraviglioso viaggio di una formica dalla sorgente di un fiume, che sgorga in montagna, vicino al suo formicaio, lungo tutto il corso di questa grande e trafficata via d’acqua, fino al mare. Lungo il percorso vivrà molte avventure, grandissime in confronto ad un animaletto piccolo come lei…

Lo spettacolo, composto da scene e linguaggi ideati apposta per appassionare i più piccoli, permette ai bambini di avvicinarsi non solo alla pratica della comunicazione teatrale, ma anche alla tematica ecologica e alla descrizione del ciclo dell’acqua.

SAN GIUSTINO – SABATO 5 AGOSTO 2023 ORE 21.30 - VOGLIO DIVERTIRMI A CORRERE

La vecchia Stazione FCU di San Giustino diventerà la location dello spettacolo serale Voglio divertirmi a correre, di e con Emanuela Faraglia, Nicol Martini e Rachele Spingola.

Prodotto da Collettivo P e MTTM Micro Teatro Terra Marique APS con la consulenza alla narrazione di Fausto Marchini Voglio divertirmi a correre comincia come una fiaba. Si tratta della storia di Marco Cavallo, un grande cavallo azzurro di cartapesta costruito nel 1972 nel corso di un laboratorio artistico, dagli internati del manicomio di San Giovanni in Trieste, al tempo diretto da Franco Basaglia. Si scopre subito che non si tratta, purtroppo, di una fiaba bensì? di una commovente storia vera, raccontata direttamente attraverso le voci dei protagonisti: Bruno, Regina, Tinta, Neva e tanti altri…

SAN GIUSTINO

DOMENICA 6 AGOSTO 2023 ORE 10.00 - TREKKING URBANO: LE VILLE

Con ritrovo alle 10.00 presso la piazza di San Giustino, l’itinerario porterà gli escursionisti a scoprire la Villa di Plinio (scavi archeologici), Villa Graziano (Barocca) con locale museo archeologico e parco, la cattedrale e la Cripta Arcipretale, il Museo del Tabacco e Castello Bufalini

DOMENICA 6 AGOSTO 2023 ORE 17.00 - VILLA BUFALINI: Caccia al Tesoro + Merenda

Le stanze del Palazzo Bufalini nascondono un segreto. Dove si nasconderà il tesoro dell'Abate Bufalini? Seguendo gli indirizzi i nostri cercatori di tesori riusciranno a trovare la stanza segreta e a rinvenire il tesoro.

Al termine tutti si ritroveranno nel giardino ad assaporare i prodotti locali e ad aspettare lo spettacolo.



DOMENICA 6 AGOSTO 2023 ORE 18.30 - RACCONTI MARMOCCHI

Presso il bellissimo Castello Bufalini si concluderà l’edizione 2023 del festival con Racconti Marmocchi

di e con Claudio Massimo Paternò, prodotto da MTTM Micro Teatro Terra Marique APS.

Racconti Marmocchi è uno spettacolo di micro teatro rivolto ai bambini e alle famiglie composto da 56 sei storie differenti. Il pubblico vedrà e ascolterà una storia di queste sviluppando così l’ascolto e l’amore per la lettura e la musica dal vivo.