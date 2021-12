L'attrice-regista Irene Antonucci impegnata nello spettacolo "Disuniti": fondi per la Pediatria di Foligno

E' umbra d'adozione ma quella del 18 dicembre alle ore 21 al Teatro Subasio di Spello, sarà la prima volta che l'attrice e regista Irene Antonucci calcherà il palcoscenico di un teatro umbro. Lo farà debuttando con "DisUniti", il nuovo spettacolo che vede Irene e l’attore-regista casertano Domenico Palmiero ricoprire sia il ruolo di protagonisti sia quello di registi. Ad affiancarli come assistente alla regia ci sarà Dalida D'Aiello; i costumi saranno curati dalla art director e stylist perugina Linda Boranga, mentre il make-up da Graziano Giommaroni. La scenografia sarà arricchita dai quadri dell’artista perugino Massimiliano Mamo Donnari, in arte MaMo.

"La fame e l’abbondanza – raccontano Irene e Domenico – non sono mai stati termini cosi legati, così come il successo e l’insuccesso. Sono termini apparentemente ‘disuniti’ ma in origine congiunti. Così come i due protagonisti di questo spettacolo che sono DisUnuti dal negativo che si annida nell’arte, ma profondamente uniti dal positivo che da sempre li guida ed accompagna. Il maschile e il femminile, gli opposti che si attraggono, un binomio che risiede in ognuno di noi. I due protagonisti attraverseranno un vero e proprio delirio teatrale, ossessionati dalle voci, alla ricerca di ‘qualcuno’ che possa ricongiungerli. Ma non sempre ciò che appare una semplice relazione tra persone ed anime è ciò che sembra, ecco perché soltanto alla fine si scoprirà la vera identità dei due, dove il vero protagonista sarà il pubblico".

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Spello, dall'associazione Amici di Spello e dallo Studio 4 Fold. L’incasso, al netto delle spese, sarà devoluto al reparto di Pediatria dell'ospedale di Foligno, per l’acquisto di alcuni giocattoli, e per offrire agli operatori del Pronto Soccorso di Foligno un coffe-break la mattina del giorno di Natale.

I biglietti sono in vendita al bar del Centro Commerciale La Chiona di Spello mentre la sera stessa dello spettacolo saranno disponibili dalle ore 19,30 al botteghino del Teatro Subasio di Spello. Per info e prenotazioni: 3928651462.

I successi di Irene Antonucci

Nel frattempo Irene continua a conquistare importanti successi come regista. Dopo la vittoria nella categoria Social Short Web con "Regalati la luce", ottenuta lo scorso 20 novembre a Napoli alla 12esima edizione del festival internazionale di cortometraggi "CortiSonanti", domenica scorsa, all’interno del concorso internazionale Digital Media Fest di Roma, ha avuto il riconoscimento come finalista di diritto al Bogotà Web Fest, che si terrà in Colombia il prossimo anno, con la web serie "Differenze generazionali". Si tratta della puntata zero girata ad Orvieto e realizzata insieme all'attore e regista orvietano Gianluca Foresi.