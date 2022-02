All'attivissima Pro Loco perugina di Santa Lucia tornano i festeggiamenti per il Carnevale

Dopo lo stop forzato indotto dalla pandemia per due anni, la Pro Loco Santa Lucia torna a lanciare i coriandoli per festeggiare degnamente il Carnevale. Lo fa con 3 appuntamenti, per adulti e bambini, in programma il 20, 25 e 26 febbraio.

Si inizia domenica 20 alle ore 16.00 con “Il Bartoccio e le maschere di Carnevale” che faranno tappa nel parco di via Duranti 51. Ad attendere la tradizionale maschera perugina e il suo manipolo di festanti, bambine e bambini rigorosamente in maschera per trascorrere tutti insieme una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione.

Il 25 febbraio, alle ore 21.00, nella Sala interna della Pro Loco, torna a grande richiesta la Compagna teatrale “Du’ Baiocchi” che metterà in scena “Carnovale…a modo nostro”, l’attesissimo spettacolo in vernacolo perugino per una serata da non perdere.

Sabato 26 febbraio sarà la volta dello spettacolo di magia “Carnevale con il trucco” di e con Raffaele Silvani che si esibirà per i più piccoli nell’anfiteatro del Parco. Uno spettacolo interattivo portato in scena dal Mago Silvani (con la I), prestigiatore, ricercatore, divulgatore scientifico ed esperto di micromagia, che usa come strumento per comunicare la scienza. Anche in questo caso, il divertimento è assicurato.

“Vogliamo tornare a festeggiare insieme ma vogliamo farlo in sicurezza – afferma la Presidente della Pro Loco, Donatella Seppoloni -. Per questo motivo – chiarisce – alcune iniziative sono a numero chiuso e tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid”.

Prenotazione obbligatoria al numero di cellulare 3881756649 richiesta per lo spettacolo teatrale e per lo spettacolo di magia. Aperta a tutti, invece, la festa in maschera di domenica 20 febbraio per festeggiare il Carnevale insieme al Bartoccio. Ingresso con Green Pass nei luoghi al chiuso.