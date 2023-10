La Corsa dei Frantoi, a Campello sul Clitunno si va forte. Garantisce Junior Tardioli

Prezzo non disponibile

Presentata ufficialmente, alle Fonti del Clitunno, la prima edizione de La Corsa dei Frantoi. La competizione è in programma il 22 ottobre. Tra gli ospiti, oltre al sindaco di Campello, Maurizio Calisti, e il presidente della Prfo Campello, Roberto Fioroni, anche Junior Tardioli, fresco campione europeo under 23 nella staffatta 4X100. A moderare l'jncontro, Marilena Fiori.

Il sindaco di Campello sul Clitunno ha espresso gratitudine nei confronti della Pro Campello ed entusiasmo per questo evento con il quale si è andati ben oltre i confini del comunali richiamando persone da tutta la regione.

Il presidente dell'associazione ha poi riassunto i punti principali della competizione. Una gara podistica di 9.8 chilomentri, competitiva e non, che parte dalla chiesa di San Cipriano in località Fonti del Clitunno, snodandosi per le vie cittadine e toccando i punti più caratteristici e suggestivi.

Al termine della gara è previsto, oltre ad un ricco buffet per gli atleti, un food corner con degustazione di prodotti tipici locali, intrattenimento musicale e divertimento assicurato.

Junior Tardioli, campione europeo under 23 nella staffetta, campellino doc, ha accolto con entusiasmo l'invito a presenziare come testimonial d'eccezione la gara podistica prevista per il 22 ottobre, ricordando l'importanza delle proprie radici anche quando si raggiungono livelli sportivi altissimi.

INFO UTILI

PERCORSO: dislivello 190 mt 30% del percorso su strada sterrata.

PARCHEGGIO GRATUITO A 150 mt dal punto di arrivo/partenza.

DEPOSITO BORSE: Sarà attivo un deposito borse custodito dalle ore 08:00 al punto di partenza.

WC: Saranno disponibili 2 bagni chimici.

DOCCE: Le docce sono utilizzabili prezzo il campo da calcio " Conte Rovero" a 200mt dal punto di arrivo/Partenza.

RILEVAZIONE TEMPO a cura di ICRON.

RISTORI: Sono previsti 2 ristori, rispettivamente ai km 5 e ristoro finale presso l'area verde di San Cipriano Per l'accesso al RISTORO FINALE è OBBLIGATORIA la presentazione del PETTORALE di gara.

MASSAGGI: Sarnno presenti all'arrivo 4 postazioni massaggi a cura del Centro Fisioterapico Clitunno.

FOTO:Le foto personali dei concorrenti saranno scaricabili GRATUITAMENTE sulla pagina Facebook della gara.

RITIRO PETTORALI il ritiro pettorali è consentito DALLE ORE 08:00 alle 09.00 di domenica 22 ottobre.

PREMIAZIONI: Verranno effettuate dalle ore 10.45 presso il palco posto nell'area verde di San Cipriano.