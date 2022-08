Tra atelier teatrali, concerti e presentazioni di libri prosegue a pieno ritmo il Corciano Festival: il programma del 9 agosto

Primi atti del Corciano Festival edizione numero 58 all'insegna del "tutto esaurito": così è stato infatti, domenica 7 agosto, in occasione della presentazione del libro di Marino Bartoletti “Il ritorno degli Dei”, realizzata al Corciano Festival nell’ambito del "Festival dei Borghi più belli dell’Umbria". L’icona del giornalismo sportivo (e non solo) ha dialogato con Paola Costantini, incantando il pubblico con il suo garbo, la sua raffinatezza e un’eleganza unica nel suo genere.

Molto partecipati anche la presentazione dei candidati al Premio FulgineaMente moderata da Ivana Donati, la presentazione del progetto "Residenze letterarie" con letture di Marco Pareti e la presentazione del libro "Cronaca di un amore in tempo di guerra" (Morlacchi editore) di Luciano Taborchi che ha dialogato con Mario Squadroni.

Gli appuntamenti dell'8 agosto

Il Corciano Festival, organizzato e promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea e della Fondazione Perugia, prosegue oggi (8 agosto) alle 18.30 in piazza Doni con la presentazione del libro “Adriana Croci, l’attualità del suo pensiero” (Morlacchi editore, 2020), realizzato a cura del gruppo di lavoro per Adriana Croci. Alle 20 apertura della Taverna del Duca con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985).

Alle 21.30 in piazza Coragino “In forma di canto”, concerto sui generis dove le composizioni originali del musicista compositore Ramberto Ciammarughi dialogano con gli elementi del disegno sonoro e delle arti visive. Uno scrigno di musica e immagini atto a connettere schegge di immaginario di tre decenni. Una trasfigurazione che trascina lo spettatore ad ascoltare e vedere smarrendosi nel flusso, vivendo (quasi in soggettiva) il percorso che portò Pier Paolo Pasolini a scegliere il cinema come linguaggio privilegiato per esprimersi. Con Ramberto Ciammarughi (pianoforte), Nicola Fumo Frattegiani (disegno sonoro), Giacomo Della Rocca (visual), una produzione originale del Piccolo Teatro degli Instabili, a cura di Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini. Ingresso a pagamento (euro 10), prenotazioni: 075 5188255.

Il programma di martedì 9 agosto

Alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Atelier poetico-espressivo”, laboratorio teatrale (Progetto 4Art - Fondazione Perugia). Partecipazione libera con Partecipazione libera con prenotazione: 075 5188255

Alle 20 alla Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985)

Alle 21.30 in piazza Coragino concerto di chiusura del Diba Forum. Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta Corciano Festival Ensemble, Aloisia Aisemberg (mezzosoprano), dirige Alessandro Celardi. Musiche di C.Orff, F. Cesarini, V. Bellini, F.P.Tosti (Progetto 4Art - Fondazione Perugia). Ingresso libero .

Aloisa Aisemberg appartiene a una famiglia di musicisti. Per la riapertura della stagione del Teatro Pergolesi di Jesi (29 e 30 maggio 2021) ha recentemente interpretato il doppio ruolo di Medoro/Astolfo nell’opera “Notte per me luminosa” di M.Betta. Nel febbraio 2022 è stata la protagonista del concerto dedicato a K.Weill e Bruno Maderna presso l’auditorium Toscanini della Rai di Torino. Nel mese di giugno ha interpretato il ruolo di Baba nell’opera La Medium di G.Menotti presso il Teatro Grande di Brescia.

Una intrigante escape room storica

Fino al 12 agosto, con partenza da piazza dei Caduti, escape room temporanea Il tesoro del condottiero a cura di Roompicapo. Una leggenda narra di un inestimabile tesoro: un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Turni su prenotazione 16.30, 18.30, 21, 23. Informazioni e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864 - roompicapo@gmail.com

Le mostre in scena al Corciano Festival

"Giovagnoni: 100 anni fra scultura e scrittura" tra la chiesa museo di San Francesco, le sale espositive del palazzo Comunale e le vie del centro storico. Esposizione a cura di Massimo Duranti e Alessandra Migliorati, con la collaborazione di Andrea Baffoni e Aurora Roscini Vitali (progetto 4art - Fondazione Perugia).

Orari di apertura della mostra: dall'8 al 12 agosto dalle 18 alle 23. Il 7 agosto e dal 13 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Dal 16 agosto all'11 settembre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, aperto gli altri giorni su richiesta all'Infopoint