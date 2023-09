Associazione Vi.va, doppio appuntamento a ottobre

Doppio evento a ottobre per l’associazione VI.VA. Partecipazione e Solidarietà con sede a Santa Maria degli Angeli, nel segno anche della collaborazione con le altre associazioni. Grazie alla cooperazione la Pro Loco Viole di Assisi, infatti, il 22 ottobre sarà organizzata una giornata di tour in e-bike; il percorso prevede la scoperta delle Rocche della valle Chiascio. Il ritrovo è alle 9 con partenza dalla stazione ferroviaria di Santa Maria, seguirà un percorso ad anello tra il Castello di San Gregorio, Rocca Sant’Angelo e Santa Maria in Arce. L’iniziativa si chiuderà con un aperitivo con prodotti tipici per assaporare con tutti i sensi le meraviglie di questi luoghi. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività del Parco della Piana e servirà a presentare il prossimo servizio lanciato dall’associazione, il noleggio di e-bike. Per info e prenotazioni, Viva Progetto BO su Facebook o +39 334 790 2424. Il percorso è facile, di circa 30 km con 250 metri di dislivello, per una durata di circa 3 ore, al costo di 20 euro con e-bike propria e di 50 euro con e-bike a noleggio. Il gruppo sarà guidato da guide e-bike certificate, assicurando una piacevole esperienza per tutti i partecipanti.



Il 27 ottobre alle ore 17 nella Sala della Conciliazione ad Assisi verrà invece presentato il Libro "Io sono alla poesia come pane al pane vino al vino" con testo di Anna Maria Farabbi, Aliud Edizioni. Si tratta di un’opera poetica e artistica in 33 esemplari numerati con incisioni uniche a bulino, acquaforte e xilografie. “E’ un grande onore ospitare Anna Maria Farabbi, scrittrice e poeta di fama internazionale che ha scelto Assisi e la nostra Associazione per portare il suo messaggio di bellezza e solidarietà”, dice Luigi Marini, presidente di VI.VA. Saranno presenti alla presentazione l’Autrice e Gianluigi Bellucci per la sua Casa Editrice d’Arte Aliud Edizioni. L’Evento è aperto a tutti e sarà una finestra emozionale sul mondo della fragilità mentale, dell’arte e della solidarietà. Le vendite del libro saranno devolute all’Associazione per i progetti a sostegno della salute mentale dei giovani del territorio.