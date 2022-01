Associazione Priori, tante proposte di cultura e divertimento a misura di famiglia: si inizia con la visita alla Torre degli Sciri a San Costanzo

Si avvicina la festa del santo patrono perugino san Costanzo e l’Associazione Priori dà avvio alla programmazione degli eventi 2022 offrendo ai cittadini varie occasioni di godere delle bellezze della città. Appuntamento sabato 29 gennaio alle ore 10:30 per il Tour della Torre, una visita guidata gratuita in occasione della festa di San Costanzo, patrono di Perugia. Ci si troverà alla base della Torre degli Sciri per salire in cima, accompagnati dalla storica dell’arte Caterina Martino che svelerà segreti e storie curiose sulla città.

La visita è gratuita (obbligo di mascherina FFP2 e di super green pass).

Il programma 2022 per l'Associzione Priori

Questo sarà il primo evento di un ricco programma rivolto a cittadini e turisti e pensato per adulti, giovani, bambini e famiglie.

Il programma eventi 2022 dell’associazione Priori prevede:

• Visite guidate alla torre: da febbraio a giugno ogni primo sabato del mese;

• “La città dei Piccoli” Storia di Perugia raccontata ai bambini: ogni ultimo sabato del mese da febbraio a giugno.

• “Priori Family Experience”: una nuova proposta per scoprire la città di Perugia. Un pomeriggio tra arte e creatività per genitori e figli. Per i bambini da 4 a 10 anni saranno organizzati laboratori creativi con gli artigiani artisti dell'Associazione Priori, mentre agli adulti saranno proposti tour di visita tematici nella zona di via dei Priori da marzo a giugno.

• Tour “Di Torre in Torre”: camminare per la città di Perugia alla ricerca delle torri antiche accompagnati dall’arch. Eleonora Dottorini.

L'associazione Priori lavora a un calendario di eventi culturali e progetti volti all'aggregazione delle persone, alla riappropriazione dei luoghi e alla riscoperta di valori condivisi che di anno in anno si arricchisce di nuovi contenuti e nuova sensibilità.

il sito www.visitaperugia.it