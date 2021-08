Associazione Filosofi...amo, una serata conviviale per celebrare l'estate

L'associazione Filosofi...amo propone un'iniziativa conviviale per l'estate. Si tratta del convivio in programma per giovedì 26 Agosto alle ore 20.15 in via dei Filosofi (Bar Mokambo) con pizza a scelta, gelato e cocomero all’aperto davanti alla piazzetta del Bar. E' prevista anche un'animazione a sorpresa. Gli organizatori ricordano che è gradito abbigliamento di color bianco. La prenotazione obbligatoria telefonando al 3351200921 indicando recapito telefonico e gusto pizza preferito. C'è anche la possibilità di avere una pizza senza glutine.

Previsto il rispetto delle norme anticovid tra cui: i posti a sedere all’aperto sono limitati e distanziati, è previsto un servizio al tavolo, no buffet, con posate monouso, area delimitata ed ingresso solo per i prenotati. Verrà effettuata la misurazione della temperatura. Il Green Pass non è necessario.