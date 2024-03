Piccolo Teatro degli Instabili: due spettacoli tratti dall’opera di Milan Kundera “Amori ridicoli”

Con l’inizio della Primavera, al Piccolo Teatro degli Instabili arrivano gli spettacoli finali dei Laboratori di Teatro che si sono tenuti durante l’inverno da gennaio a marzo 2024: doppio appuntamento giovedì 21 marzo alle 21.15 con “Godimento! Godimento!” (Lunedini) e venerdì 22 marzo alle 21:15 con “Della fantasia” (Martedini).

Anche quest’anno, pieno di iscritti per il percorso dedicato agli adulti e condotto dall’autore e regista Samuele Chiovoloni che, da gennaio a marzo 2024, ha tenuto un Corso di dieci incontri incentrati sull’opera di Milan Kundera “Amori ridicoli”.

“Seguendo e giocando sul bilico dei racconti di Kundera vogliamo andare a stanare l’umanità nei suoi pudori, nelle sue piccole o grandi menzogne e nelle sue contraddizioni. Sicuri che seguendo queste tracce, chissà se parzialmente rimosse o lasciate di proposito, vi sia ancora la possibilità di un’autentica scoperta” sottolinea Chiovoloni.

Lo studio dell’opera e l’origine cecoslovacca del suo autore hanno portato i due gruppi di lavoro a intraprendere un viaggio a Praga a inizio mese insieme a Samuele Chiovoloni e alla direttrice artistica del Teatro Fulvia Angeletti, che è stato occasione di crescita, affiatamento e complicità della ormai consolidata Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili.

Le allieve attrici e gli allievi attori del “Lunedì” e del “Martedì” hanno compiuto - sotto la guida del regista - un’operazione culturale che ha sfruttato la letteratura come campo e il Teatro come mezzo per andare alla ricerca di un’ulteriore profondità, di un ulteriore senso, di un ulteriore strato dell’opera. Gli spettacoli affronteranno racconti diversi ogni sera.

Giovedì 21 marzo ore 21:15 “Godimento! Godimento!” con: Chiara Angelini, Peter Bartlett, Stella Bastianelli, Danila Benincampi, Daniela Cadei, Susanna Caponi, Dionisio Capuano, Meri Cerasoli, Luca Chiavini, Marco Costantini, Chiara Galletti, Davide Iuston, Michele Leombruni, Nicola Mariuccini, Monica Mecocci, Grazia Montecucco, Silvia Pianesi, Gianfranco Procopio, Chiara Santarelli, Alice Scaglia, Francesco Vitillo.

Venerdì 22 marzo ore 21:15 “Della fantasia” con: Maria Aisa, Agnese Bellini, Lucia Betti, Elisa Boccacci, Matteo Borrini, Massimo Capriello, Marta Carloni, Giacomo Casagrande, Marta Cecchetti, Laura Ciammarughi, Tamara Duncker, Paride Fontanella, Rita Gratani, Francesca Leila, Marco Mammoli, Stefania Manini, Emanuela Marchesini, Daria Virginia Massi, Laura Pannacci, Damiano Rocco, Davide Santucci, Arianna Tarpanelli.

Costumi e scenografia: Claudia Rossetti

Illustrazioni: Stella Bastianelli

Tecnico: Marco Andreoli

Regia e drammaturgia: Samuele Chiovoloni

Ingresso a offerta libera.