Assisi come un sogno: “Ogni angolo ogni pietra” trasforma la cittadina in un poetico universo onirico

Assisi come un sogno. E' questo l'obiettivo del progetto OAOP Ogni Angolo Ogni Pietra, che farà della Città “una mappa” per sognatori. Con la seconda edizione di “Ogni angolo, ogni pietra - Immaginario poetico/teatrale della Città”, 6-7-8 settembre, Assisi, sul finire della bella stagione, indosserà infatti nuove vesti. Il tutto sarà cucito dall’immaginario collettivo, protagonista delle due azioni artistiche che precederanno le tre giornate di settembre: La Città dei Sogni e Onironautici Urbani.

"La città dei Sogni - Disseminazioni creative ispirate da Claudio Carli”, ha lo scopo di fare di Assisi un’installazione diffusa, fruibile a partire dal 6 settembre 2022. Si potrà assistere alla creazione di una mostra a cielo aperto, costruita e progettata dalla gente e dall’architettura dei loro sogni. I cittadini di Assisi, del territorio, appassionati di arte, ospiti della città e amici del Piccolo Teatro degli Instabili e di Claudio Carli, sono invitati a realizzare un'opera, da consegnare entro il 3 settembre, ispirata al tema del sogno in tutte le sue declinazioni.

Sarà possibile inoltre realizzare collettivamente le opere nei giorni 1 e 2 settembre, dalle 17.00 alle 23.00, presso la Sala Ex Pinacoteca in Piazza del Comune.

Una chiamata alla creatività sociale

Questa importante chiamata alla partecipazione dove la creatività sociale diventa occasione di confronto-incontro creativo e di tessitura di una nuova trama comunitaria, segue l’esempio della famosa opera collettiva "La Città delle lettere" ideata e curata da Claudio Carli nel 1997. Con il suo contributo di supervisione artistica, Caterina Carli a un anno dalla scomparsa di Claudio Carli, sostiene l’evento che nasce dalle intuizioni artistiche di suo padre, che in un momento storico come quello del ‘97, riuscì a smuovere gli animi della gente, ancora atterrita dal terremoto. “Molti in città sono affezionati al lavoro di Claudio e per questo motivo, - ci spiega Fulvia Angeletti, direttrice del Piccolo Teatro degli Instabili - abbiamo deciso di tappezzare i quartieri con l’invito pubblico. Ci auguriamo che il progetto possa arrivare alle orecchie di tutti, a persone e concittadini di tutte le età.”

Anche “Onironautici Urbani - Laboratorio di scrittura possibile e impossibile diffuso nei luoghi della città”, avrà come protagonisti i cittadini. Si terrà il 22-23-24 / 29-30-31 Agosto, dalle 20.30 alle 23.30, ogni volta in un luogo diverso, pubblico e privato, di Assisi.

Samuele Chiovoloni autore e regista, che ha già curato la prima edizione di OAOP e che si occuperà del progetto, afferma: “Il laboratorio sfrutta gli spazi della città come attivazione della scrittura. Gireremo per Assisi col fine di produrre elementi e immagini che poi saranno la base di una delle performance all’interno del programma”. Il Laboratorio, aperto a tutti, si prefigge di cogliere, nell'intersezione fra città e sogno, la base per una costruzione di brevi storie, racconti o drammaturgie elaborate dai partecipanti in modo originale. In gruppo e individualmente si cercherà di trovare spunti e soggetti a partire dal proprio vissuto e dalla propria vita onirica, sino alla fase, altrettanto stimolante, che utilizza esercizi e strategie di storytelling al fine di raffinare la forma. I testi prodotti diventano il patrimonio creativo su cui fondare una della performance.