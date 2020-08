Assisi OnLive 2020, arriva anche Claudio Bisio con Giorgio Alberti

Ancora una serie di appuantamenti tra teatro, arte e danza ad Assisi per la rassegna Assisi Onlive 2020, prima edizione del progetto promosso in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo Teatro degli Instabili, l'Associazione Culturale Riverock, l'Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore e l'Associazione Culturale Zona Franca, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi.

Si inizia il 24 agosto alle ore 21.15 alla Rocca Maggiore con “Ma tu sei felice?”, lettura-spettacolo con Claudio Bisio e Gigio Alberti, tratto dall'omonimo libro di Federico Baccomo; produzione Solea,distribuzione Terry Chegia.

Dal 26 al 30 agosto la Sala delle Logge ospiterà “Metamorfosi Evolutive”, mostra di Chiara Monaco. L’esposizione rappresenta il frutto di un viaggio di continua crescita e scoperta di se stessa dell’artista, ma anche scoperta di se stessa in relazione agli altri, al mondo esterno e a tutto ciò che accade contemporaneamente alla sua evoluzione personale.

Inoltre, dal 28 al 30 agosto prenderà il via “In-Col-To”, laboratorio di ricerca sul movimento a cura della danzatrice Lucia Guarino. Un ciclo di tre incontri centrati sulla condivisione di pratiche corporee, aperte alla comunità tutta professionisti e non - focalizzati sulla complessità di come il corpo e il movimento si pongono in relazione al concetto di vuoto. Informazioni e iscrizioni: 333.7853003 – info@teatroinstabili.com

www.assisionlive.it