Ad Assisi il gotha della ristorazione italiana per l'Horeca Work Forum 2020

Si interrogano insieme su cosa sia cambiato dopo lo stop forzato del lockdown e quali saranno gli scenari, le tendenze ed il profilo dei consumatori del futuro. Lo fanno ragionando insieme, ciascuno con le proprie importanti esperienze sul campo, gli intervenuti al Work Forum HoReCa 2020, iniziato ad Assisi lo scorso 31 Agosto, che culminerà il 14 e 15 settembre con il modulo finale sul tema specifico della ristorazione.

Imprenditori, aziende, chef e addetti al settore del canale HoReCa – ovvero dei consumi fuori casa - si sono dati appuntamento al Borgo Antichi Orti, il nuovo Centro Studi Scientifico di Planet One, facendo squadra e mettendo in campo i loro saperi, le loro esperienze e la loro multidisciplinarità, per cercare di delineare le Exit Strategy necessarie per una ripartenza dell’ intero settore.

Sicurezza, logistica, nuove abitudine sociali e comportamentali, una nuova attenzione alla sostenibilità e al benessere alimentare, gestione dei costi e nuovi budget di spesa del cliente, sono tutti elementi che verranno presi in esame dal pool di esperti di settore che hanno deciso di fare squadra e riunirsi attorno ad un tavolo di lavoro per trovare insieme le possibili soluzioni per ripartire e rilanciare un settore.

Un evento questo, il cui spirito è quello della collaborazione e della volontà di portare in Umbria un appuntamento fisso, annuale, dedicato al mondo dei consumi fuori casa, sensibilizzando istituzioni e opinione pubblica sul comparto agroalimentare ed enogastronomico che può fungere da volano per le microeconomie locali.

“Abbiamo messo in campo una squadra di lavoro – afferma Marco Ranocchia tra i promotori dell'Horeca Work Forum- che ha subito sposato la causa offrendo a titolo gratuito il proprio lavoro e la propria professionalità, chef stellati e personaggi influenti del food and beverage italiano che hanno accettato l’invito con lo scopo di attirare l'attenzione su un comparto in sofferenza che vuole ripartire in maniera consapevole, venendo incontro a nuove norme e nuove dinamiche del mondo “fuoricasa” ”

E alla chiamata di Planet One hanno risposto anche le istituzioni – Regione Umbria e Comune di Assisi patrocinano l’evento- le associazioni di settore come Federalberghi, Confcommercio, Coldiretti, oltre agli chef Sadler, Lamantia, Cerea, Mandura, Mammoliti, Schingaro, Nonis, l’umbro Trippini ed un parterre di prestigiosi addetti ai lavori, che arriveranno ad Assisi per “fare rete”, “confrontarsi” e “collaborare”. Saranno queste infatti le parole chiave da mettere in campo per individuare le Exit Strategy necessarie per una ripartenza ed uno sviluppo futuro del comparto dei pubblici esercizi.

HoReCa WORK FORUM 15 settembre ore 10, la tavola rotonda sul futuro dell’HoReCa.

Tema: RISTORAZIONE ED OSPITALITY DEL FUTURO, LE EXIT STRATEGY, Pubblici esercizi, Istituzioni, Associazioni, Industria, distribuzione del settore si confrontano. Costruiamo il Futuro che non c’era.

Si potrà seguire l'evento in diretta streaming:

www.planetone.it/bootcamp-e-horeca-work-forum/