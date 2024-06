Con il Cuore, l'appello di padre Enzo: "Facciamoci voce di Francesco con voci di pace contro guerre e indifferenze"

Dalla “old generation” - Ricchi e Poveri, Fausto Leali, Orietta Berti - alla “new generation” - The Kolors, Maninni, Nigiotti. Ecco i protagonisti del concerto benefico condotto da Carlo Conti che riscalda i motori per il suo prossimo Sanremo. In diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco domani, giovedì 6 giugno alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. In questa XXII edizione della maratona solidale i frati del Sacro Convento di San Francesco saranno ancora una volta accanto ai bisognosi in Italia e nel mondo e alle popolazioni di Gaza e Betlemme.

"In questo momento la solidarietà è la risposta a quella parte di mondo indifferente al dramma della guerra - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento -. Da Assisi vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco ad insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati. Cogliamo quindi l’invito di papa Francesco, vogliamo che da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace".

Anche in questa edizione alla musica degli artisti si alterneranno le testimonianze di frati e suore impegnati in prima linea nell'accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

"Dalla magnifica cornice della Basilica e del Sacro Convento - ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento -, ancora una volta noi frati vogliamo farci tramite della solidarietà da parte di tanti amici che, con il cuore pieno di affetto, come fece e come invitò a fare san Francesco, decidono di non trattenere per sé, per andare incontro a tante situazioni di povertà e di disagio, in Italia e nel mondo. Ci aspettiamo come sempre una risposta corale, decisa, gioiosa, perché molti possano beneficiare del vostro dono".

Anche quest’anno il maestro Claudio Cutuli rinnova il suo appuntamento con la solidarietà, rappresentando in un foulard “San Francesco riceve le stimmate”. Diciannovesima delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di san Francesco, l’opera raffigura il momento in cui san Francesco riceve le stimmate a La Verna da Gesù, che ha l’aspetto di un angelo serafino.

L'iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura. Dal 2015 il Credito Sportivo è al fianco del Sacro Convento per sostenere concretamente le opere francescane, una sinergia nata nel segno della generosità per aiutare decine di migliaia di bambini, famiglie e anziani in difficoltà. Un’iniziativa che rafforza l’impegno della banca pubblica al servizio dello Sport e della Cultura per coniugare la responsabilità sociale a quella per lo sviluppo del Paese.

Alla realizzazione dell’evento ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Rai. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità attraverso i canali editoriali Rai. Il programma solidale verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiodescrizione per i non vedenti sul canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di RaiPlay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).