Cambio Festival, l'omaggio a Dalla di Peppe Servillo, Javier Girotto  e Natalio Luis Mangalavite

Grande successo per il debutto di Cambio Festival nel centro storico di Assisi, con l'omaggio a Lucio Dalla firmato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Luis Mangalavite. Circa 500 persone hanno assistito allo spettacolo sul sagrato dell'abbazia di San Pietro, che già la mattina dopo era stato completamente sgomberato.



"L'anno che verrà - Omaggio a Lucio Dalla" ha visto uno straordinario riscontro di pubblico oltre ogni aspettativa, "Una risposta che ci rende fieri e onorati. Era una grande emozione arrivare in una location così prestigiosa con un appuntamento di così alta qualità - il commento di Francesco Raspa, presidente dell’associazione culturale Ponte Levatoio che organizza la manifestazione - e ringraziamo per la collaborazione il Comune di Assisi con il sindaco Stefania Proietti e gli assessori Fabrizio Leggio e Veronica Cavallucci, i nostri sponsor Pegaso 2000 e Acton e il comitato San Pietro per il sostegno".



Il gran finale di Cambio Festival è il 13 agosto alle 21 a Rocca Sant’Angelo, con un recital per voce e fisarmonica con Chiara Pettirossi e Federico Gili, ingresso gratuito. Un viaggio musicale nei differenti aspetti dell’amore, che per gli antichi greci erano l’Eros, la Philia e l’Agape. Dalla musica antica, passando per l’opera lirica, fino ad arrivare alla musica popolare e alla canzone d’autore del XX secolo verrà cantato l’amore in tutte le sue sfumature. Al termine del concerto DJ set a cura di Cap e area ristoro organizzata dal Circolo di Rocca Sant’Angelo. I link per prenotare i biglietti - anche per i concerti a ingresso libero - si trovano su www.cambiofestival.it e sui social (Facebook, Instagram e Twitter) di Cambio Festival.



--