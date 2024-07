Il monologo su Moby Dick di Roberto Mercadini apre le serate di Cambio Festival 2024 a Palazzo di Assisi

Un viaggio negli abissi marini e in quella della parola, a caccia della balena bianca, dei suoi segreti e dei suoi misteri. È stato “Moby Dick”, il suggestivo monologo di Roberto Mercadini sul capolavoro di Herman Melville, ad aprire il quintetto di appuntamenti di Cambio Festival 2024, in programma al Castello dei Figli di Cambio di Palazzo di Assisi fino a domenica 7 luglio.

Il maltempo ha costretto a uno spostamento dello spettacolo, realizzato con la collaborazione del Piccolo Teatro degli Instabili, proprio nello scrigno nel centro storico di Assisi che ha conferito ancora più fascino all'appuntamento. Moby Dick, ricorda lo stesso Mercadini, “non è un romanzo. Forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Moby Dick non si può narrare, sebbene molti abbiano tentato (per citare Melville)”. Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? “Può - la risposta di Mercadini - almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Può dire: sono come un palombaro che scende negli abissi. Trova Atlantide. Non può risalire portandosi Atlantide sulle spalle. Può riportare però qualche frammento (una moneta, un pezzetto d’anfora, un naso di statua). E poi dire: guardate, questa non è Atlantide; è la prova che, là sotto, c’è Atlantide: andate a farci un giro, se vi capita”.

Questa sera - giovedì 4 luglio, ndr - alle 21.45 Alessandro Bossi “Vìrdigo”, un incontro (a ingresso libero) tra funk con il jazz e l’elettronica, mentre venerdì 5 sempre alle 21.45 e sempre a ingresso libero è la volta di Michael Venturini, che dopo molti anni di gavetta nelle scene underground di mezzo mondo ha pubblicato “Popolare fuori moda” e a seguire Guai, il singolo che lancia una serie di nuovi lavori. Questo appuntamento sarà accessibile anche alle persone sorde e sarà attivo il servizio di interpretariato Lis prima dell'inizio del concerto. Sabato 6 luglio alle 21.45 (costo del biglietto 20 euro; scontato 5 euro per gli under 18) tocca a Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di Milano con il Trio Gipsy, per una serata che si propone come un percorso geografico e culturale che attraversa i Balcani e autori quali Dvoràk, Brahms e Bartok, riletti in chiave gitana, virtuosistica e folk. Il 7 luglio, infine, sempre alle 21.45 e con un biglietto al costo di 15 euro (5 euro per gli under 18), Sparring Partners con un concerto che ripercorre il repertorio del Maestro Paolo Conte.

A seguire, sul sagrato dell’abbazia di San Pietro, il 17 luglio alle 21.45 il Gran galà di danza in collaborazione con Rondine Balletto di Assisi, mentre il 18 luglio tocca al sassofonista James Senese, con un suggestivo concerto. Agosto sarà infine il mese delle “collaborazioni fuori porta”, e tutte gratuite. Si parte il 9 a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin. Il 28 agosto a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.