"Aspettando il Giro", ecco tutti gli eventi in preparazione della Tappa perugina del Giro d'Italia

Ciclismo, oltre la gara l'evento. Attesa e partecipazione per grandi e piccoli in attesa del passaggio del Giro: competizioni ciclistiche, laboratori al POST e pedalate enogastronomiche, tutti in festosa attesa.

Circa 200 atleti hanno preso parte alla 66esima edizione del Gran premio di Pretola, svoltosi insieme al “6° memorial Mario Piorigo” e al “4° Memorial Mariotti Antonio”, appuntamenti molto attesi dagli appassionati del ciclismo. Grande successo per le gare riservate a esordienti e allievi e valide come prova unica del campionato regionale di categoria della FCI, svoltesi domenica scorsa a Pretola e Sant’Egidio. Organizzatori in collaborazione la Federazione Ciclistica Umbra, l’ASD Tevere e l’ASD Sant’Egidio.

L'evento ha dato avvio al calendario di appuntamenti di “Aspettando il Giro”, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Perugia, le associazioni sportive del territorio e i commercianti del centro storico, che accompagnerà l'attesa fino al 19 maggio, data della tappa perugina del Giro d’Italia.

Da giovedì 13 maggio si aprirà un fine settimana ricco, dedicato ai bambini ma anche a tutti gli appassionati delle due ruote che vogliano scoprire il territorio “pedalando senza fretta”.

Giovedì 13 e venerdì 14, al via al Post in piazza del Melo a Perugia i laboratori per bambini, dedicati alla bicicletta e ai suoi segreti organizzati dal DigiPass, in collaborazione con il Post Museo della Scienza e della Tecnologia.

Un primo laboratorio spiegherà “La scienza su due ruote”, cioè tutta la scienza che implica ogni pedalata. Un gioco sperimentale con i fenomeni fisici legati alla bicicletta, per costruire il modello ideale alla ricerca della massima aereodinamica, dedicato ai bambini da 6 a 11 anni. Il laboratorio si terrà il 13 e il 14 dalle 15,30 alle 16,30. Il secondo laboratorio, dal titolo “Bicicletti…Amo” aspetta, invece, i bambini da 3 a 5 anni, sempre il 13 e 14 dalle 17,00 alle 18,00. Tra immagini, narrazione e tecnologia sarà l’occasione per inventare la bicicletta del cuore e pedalare in un mondo sostenibile.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da lunedì 10 Maggio al numero 075.5736501.

Un insolito Bici Tour con bici storiche e da strada sarà poi dedicato a tutti coloro che vorranno percorrere le strade del contado in un giro turistico guidato, con tappe enogastronomiche, che da piazza Matteotti toccherà Casaglia, Ponte Valleceppi, Civitella d’Arna Ripa, Pianello San Gregorio, Petrignano, Sant’Egidio, Ponte Valleceppi, Pretola, per poi far ritorno a Perugia. L’appuntamento, a cura dell’Associazione Francesco nei Sentieri ASD, prenderà il via da piazza IV Novembre sabato 15 maggio alle 15,00 per concludersi intorno alle 19. Per iscriversi è necessario chiamare, entro le ore 20 di giovedì 13 maggio, al numero telefonico 347 9910057. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita.

Nei prossimi giorni, infine, anche i negozi del centro storico di Perugia renderanno omaggio al Giro, “mettendo in vetrina” maglie e foto dei campioni, umbri e non solo, che hanno fatto la storia del ciclismo, nonchè bici storiche che sapranno senz’altro attirare la curiosità dei passanti. Quest’ultima iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra l’associazione Perugia Futura, il Consorzio Perugia in Centro, Enjoy Perugia, l’Associazione Francesco nei Sentieri, il direttore del periodico online Passione bicicletta Gino Goti, Panathon Club, Asi, Lions, Ass. Pro Ponte.