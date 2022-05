"Arti e mercanti", dal 4 giugno per tutti i sabati a Montefalco prende il via il Mercatino degli hobbisti

Indirizzo non disponibile

Si chiamerà ‘Arti e mercanti’ il nuovo mercatino che a partire dal prossimo sabato 4 giugno animerà la bellissima Piazza del Comune di Montefalco, per proseguire ogni primo sabato del mese, agosto escluso.

L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione L’ingegno, in cui tanti hobbisti propongono ed espongono oggetti di artigianato, piccolo antiquariato, vintage e curiosità. L’Associazione nasce nel 2017, con lo scopo di non perdere le tradizioni, proporre e promuovere le creazioni degli artigiani e la loro solidale collaborazione, favorire il processo tecnico ed economico sociale del settore, attuare qualsiasi iniziativa che tenda a favorire lo sviluppo dell’artigianato, dell’arte e collezionismo. Per questo scopo L’ingegno organizza fiere, mercatini, mostre di artigianato artistico e la propaganda delle attività manuali e collezionistiche.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.associazionelingegno.it e la pagina Facebook hobbisti l’ingegno. “Si tratta di una nuova iniziativa proposta dalla Giunta comunale – ha commentato il vicesindaco Daniela Settimi – per favorire la ripartenza anche del settore degli hobbisti, fortemente penalizzato dalla pandemia, e per vivacizzare la piazza nei mesi estivi.