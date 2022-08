"Arte sotto le stelle”, a Deruta protagonista il Perugino e la sua influenza sulla tradizione delle ceramiche dipinte

Il Perugino protagonista a Deruta in occasione del cinquecentenario della sua morte (2023), in abbinamento alla tradizione delle ceramiche dipinte. A rendere omaggio al Divin Pittore, la sera del 20 agosto, saranno i manufatti rinascimentali del territorio, importanti testimonianze dell’influenza dello stile pittorico di Pietro Vannucci sulla raffinata produzione artistica di questo settore, dunque non solo su tavola e ad affresco.

Un viaggio per immagini a grande risoluzione, proposto con l’innovativo format “Arte sotto le stelle”, che mostrerà al pubblico i capolavori in maniera emozionale: osservare dettagli inediti delle opere, tracciando il punto di partenza per un’approfondita riflessione sul rapporto di Perugino con Deruta e sugli influssi stilistici dell’artista sulla ceramica locale, oltre che sulle vicende che hanno interessato i capolavori del Maestro a seguito del passaggio delle truppe di Napoleone in Umbria.

Un evento organizzato dal Comune di Deruta, in collaborazione con Archimede Arte, che andrà in scena in piazza dei Consoli, a partire dalle ore 21.

L'influenza del Perugino sulla tradizione della ceramica

Nell'appuntamento verrà sottolineato l’intreccio fra la tradizione delle ceramiche dipinte tipiche di Deruta, e l’inconfondibile stile pittorico di Perugino. L’illustre esempio dell’Eterno tra San Rocco e San Romano, conservato nella Pinacoteca derutese, è emblema della presenza in loco del maestro di Città della Pieve, in un momento storico caratterizzato dalla terribile “peste nera”, per scongiurare la quale era consuetudine produrre dipinti votivi raffiguranti quei santi ritenuti una valida difesa contra pestem. Un ricco e notevole approfondimento, dunque, che rientra nel percorso di promozione di #Perugino2023, intrapreso da Archimede Arte, che l’Amministrazione comunale di Deruta intende condividere per potenziare la propria offerta culturale.

Il programma e la visita guidata gratuita al Museo

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, dell’assessore alla Cultura di Deruta, Piero Montagnoli, e di Maurizio Tittarelli Rubboli della Fondazione Perugia. A dare il loro autorevole contributo i relatori: Francesco Federico Mancini, direttore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta che parlerà del Perugino a Deruta e dei dipinti “contra pestem”; Cristina Galassi, direttore Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Universita? degli Studi di Perugia, che tratterà del legame del Perugino e le spoliazioni napoleoniche; Giulio Busti, Conservatore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, che riporterà alla luce “la ceramica di Deruta al tempo di Perugino”. Ad introdurre e moderare la conferenza sarà Aldo Pascucci di Archimede Arte. La proiezione multimediale con immagini in altissima qualita?, tratte da dipinti del Perugino, a cura di Michelangelo Augusto Spadoni di Archimede Arte, sarà accompagnata da musiche rinascimentali eseguite da Luca Burocchi e Daniele Marinelli. Per l’occasione, la visita guidata al Museo Regionale della Ceramica di Deruta, dalle ore 18 alle 20, sara? gratuita.