Arte e territorio, a Trevi alla scoperta di storia e curiosità di un Olio Extravergine d'Oliva trevano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Funziona e piace l'abbinamento tra le opere d'arte e i frutti di un generoso territorio come quello umbro. Per questo torna al Complesso Museale di San Francesco di Trevi l'appuntamento che vede questi due aspetti interconnessi. Il 3 Settembre si terrà infatti una Visita Guidata al Museo della Civiltà dell'Ulivo e la degustazione di un'eccellenza trevana: La Quinta Luna del Frantoio Gaudenzi.

"Raccontare le tradizioni e conservarle attraverso l'innovazione, è questo l'incipit che ha portato alla realizzazione di un olio eccezionale - spiegano dal Frantoio Gaudenzi -. La scommessa del Frantoio Gaudenzi è nata dalla voglia di sperimentare. Nel 2007 infatti, al fine di studiare il comportamento dei cultivar in base ai tempi di raccolta, si decise di anticiparla di un mese; l’intuizione di raccogliere le olive dopo appena 5 lune dalla fioritura portò ad un risultato eccezionale. L’olio prodotto era intenso e profumatissimo. All'assaggio l'olfatto viene catturato da sentori di mandorla, carciofo, erba appena tagliata e foglie di ulivo. L’amaro e il piccante sono più pronunciati rimanendo in perfetto equilibrio tra di loro. Quel giorno si diede un nome a questa intuizione e nacque il Quinta Luna. Abbiamo parlato dei profumi, ma il gusto ve lo lasciamo scoprire a voi in questa mattinata curata e organizzata da Menti Associate".

Programma

Ore 11:00 – Visita Guidata al Museo della Civiltà dell'Ulivo

Ore 12:00 – Degustazione dell'Olio Evo Quinta Luna del Frantoio Gaudenzi