Barton Park Special Christmas: i mercatini ospitano le eccellenze regionali e il 6 gennaio arriva la Befana

Barton Park ancora tutto in tema vacanziero, con i mercatini che ospiteranno le eccellenze regionali in attesa dell'arrivo della Befana.

Il Barton Park, per la prima volta, veste i panni di un vero Villaggio delle feste con tantissime famiglie che, nelle prime settimane dell'evento, hanno avuto modo di immergersi in un clima natalizio d'eccezione. Iniziato lo scorso 25 novembre, lo Special Christmas ha riscosso un grandissimo successo anche grazie alle sue tantissime attività gratuite. Un parco di tre ettari diviso in diverse aree tematiche: mercatini natalizi, casa delle calze della Befana, la magica fattoria e tantissimi eventi speciali che, fino all’8 Gennaio, renderanno ancora più magica l’atmosfera.

Finite le feste natalizie, con l'imminente arrivo del nuovo anno e dell'Epifania, l'evento cambierà pelle: infatti, fino all'8 Gennaio, l'Umbria diventerà la protagonista indiscussa con le proprie eccellenze. Tante le strutture in legno che ospiteranno i migliori produttori regionali pronti a far conoscere il loro mondo anche attraverso diverse degustazioni.

Il 6 gennaio la Befana incontrerà tutti i bambini al Barton Park con tanti dolcetti, ma anche con il carbone. La casa, che prima era di Babbo Natale, si trasformerà nella casa delle calze della Befana dove, chi vorrà, potrà comporre la calza con dolcetti, caramelle e quant’altro di più goloso.

Dal 6 all'8 gennaio tutti i bambini potranno visitare anche la magica Fattoria grazie alla presenza di una realtà locale: Francesca de “Il Bosco dell'Angelo” ci farà scoprire il bellissimo mondo degli Alpaca, presenti nell'Arena del Barton Park, attraverso un corso totalmente gratuito.