Arriva in Umbria "La Staffetta blu per l’autismo”, una lunga camminata per i territori più belli d'Italia per sensibilizzare le persone su questo tema

Il Sentiero Italia è un itinerario escursionistico lungo circa 6.000 km che attraversa l’intero territorio nazionale. Concepito nel 1983 da un gruppo di escursionisti in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano, attraversa tutto l’arco alpino e l’intera catena appenninica per arrivare alle isole per un totale di 368 tappe. La “Staffetta Blu” percorrerà alcune di queste tappe, per colorare l’intera penisola italiana di blu.

Tantissimi ragazzi, accompagnatori, genitori, con maglietta e cappellino, scarpe da trekking e zainetto del colore d’ordinanza, attraverseranno fino a luglio le più belle aree naturalistiche del nostro paese. Camminare in mezzo alla natura incontaminata è una occasione per avvicinare in modo sicuro alla montagna tutte le persone e anche quelle con difficoltà. Con il giusto supporto tutte le differenze possono essere annullate, all'insegna dello stare insieme e divertirsi. Camminare in questo modo permette di abbattere le barriere e mantenere sempre alte l'attenzione e sensibilità nei confronti dell’autismo.

Anche Angsa Umbria prenderà parte all’iniziativa con grande entusiasmo, coordinata dalla associazione gmpGAIA, camminando nei giorni 28 e 29 maggio lungo le tappe del Sentiero Italia nelle zone di Collecroce, Annifo e Colfiorito. Nella data del 2 giugno, il gruppo blu dei camminatori di Angsa Umbria, percorrendo un tratto di sentiero che congiunge Colfiorito a Taverne, incontrerà gli amici di Angsa Marche, ai quali cederà il testimone per consentire il proseguo del lungo cammino di sensibilizzazione, alla volta del Monte Cucco. Tutti sono invitati a partecipare a questa prima iniziativa di cammino sulla consapevolezza nei confronti della diversità e dell’autismo.

Di seguito specifico i dettagli delle TAPPE che riguarderanno l'Umbria

Giorno Sabato 28 Maggio

Appuntamento a Collecroce ore 9:00

Percorso ad anello di 8 km con 200 metri di dislivello (percorso situato lungo la tappa Colfiorito Bagnara del Sentiero Italia)

Giorno Domenica 29 Maggio

Appuntamento a Colfiorito - Area Ex Casermette ore 9:00

Percorso ad anello di 6 km con 100 metri di dislivello (percorso situato lungo la tappa Colfiorito Bagnara del Sentiero Italia)

Giorno Giovedì 2 Giugno (Tappa Umbro - Marchigiana)

Appuntamento a Colfiorito - Area Ex Casermette ore 9:00

Percorso di 7,5 km fino a Taverne con 250 metri di dislivello (percorso in parte situato lungo la tappa Pantaneto Colfiorito)

A Taverne concluderemo l'iniziativa con un momento conviviale