Campagna Amica porta a Perugia il suo mercato contadino: prodotti, solidarietà e sorprese

Il natale perugino continua ad arricchirsi di nuove sorprese e nel fine settimana si accendono le luci del Mercato di Natale di Campagna Amica che sbarca per la prima volta nel cuore della città in largo della Libertà.

Da venerdì 15 dicembre fino a domenica 17 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, sarà possibile trovare una selezione di vino, olio, birra, legumi, farine, tartufo, salumi, pasta, miele, prodotti da forno, zafferano, conserve, confetture, formaggi e tanti altri prodotti, tutto proveniente da una quindicina di imprese agricole locali.

Un'occasione per sostenere il lavoro degli imprenditori agricoli umbri e la “filiera corta” in città, ma anche per gustare lo street food contadino e fare del bene. Infatti, durante i tre giorni del mercato, sarà possibile partecipare alla “Spesa sospesa”, acquistando generi alimentari da donare alla Caritas Diocesana di Perugia, che li distribuirà alle famiglie più bisognose.