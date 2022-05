Arriva anche a Perugia il “Tour della solidarietà e della salute orale”, che porta aiuti alla Caritas e alla Chiesa ortodossa

Toccherà anche Perugia il “Tour della solidarietà e della salute orale”, l’iniziativa benefica di Colosseum Dental Italia e CinemAlfa, che dal 4 all’8 maggio, a bordo di 5 Alfa Romeo d’epoca, attraversa il territorio italiano sostenendo 14 realtà associative in 12 tappe. L'iniziativa consiste nel portare in dono kit per l’igiene orale (in collaborazione con GUM Sunstar) e contributi per le cure dentali messi a disposizione dal gruppo odontoiatrico Colosseum Dental Italia, composto da OdontoSalute, Mirò Dental Medical Center e Dentalcoop e afferente all’azienda internazionale Colosseum Dental Group, ad associazioni benefiche sui territorio tra cui c'è anche la Caritas e la Chiesa Ortodossa, per portare aiuti alle popolazioni in fuga dall'Ucraina.

Partito il 4 Maggio, il tour giungerà domani a Perugia per raggiungere proprio la Caritas perugina.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Colosseum Dental Italia e CinemAlfa di rispondere all’emergenza umanitaria che interessa la popolazione ucraina, costretta a lasciare il proprio Paese per via del conflitto scoppiato a fine febbraio. Per perseguire questo scopo, il “Tour della solidarietà e della salute orale” intende sostenere le associazioni dei territori toccati dalla carovana e in cui gli studi del Gruppo operano, così da poter offrire la possibilità di cure odontoiatriche ai rifugiati.