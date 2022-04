Arriva ABA WEB TV, la "vetrina" televisiva dell'Accademia di Belle Arti “Vannucci” di Perugia

Per dare una bella vetrina alle attività laboratoriali ed artistiche dei suoi studenti, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia ha realizzato e inaugurato ABA WEB TV, un progetto che, con una sala di regia fissa e una postazione di registrazione, metterà in risalto i lavori realizzati da allievi e allieve.

Attraverso interviste ed immagini, verrà così mostrato il fermento che contraddistingue l’Istituto di alta formazione artistica fiore all’occhiello della regione Umbria. Un’idea che si realizza quale evoluzione del progetto #Abaonlife lanciato nel 2020 per l’attività di orientamento, e che per l’anno accademico 2021-22 trova anche una valenza formativa per il protagonismo riconosciuto agli studenti in tutte le fasi produttive, dall’allestimento della regia e del fondale virtuale in green screen, alla ideazione ed alla creazione di contenuti appositi, nonché alla conduzione di rubriche autoprodotte, divenendo anche uno strumento formativo.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione dell’Accademia, è stato presentato nell’Aula Magna “Ercole Farnese” alla presenza del presidente della Fondazione dell’Accademia, Mario Rampini, intervenuto insieme al Direttore Emidio De Albentiis, e ai docenti referenti dell’iniziativa: Lucilla Ragni, coordinatrice del Dipartimento di Arti Visive che ha ideato e curato il progetto di Orientamento per via telematica insieme ad Elisabetta Furin, coordinatrice del Dipartimento di Progettazione Arti Applicate; Moreno Barboni, al quale è stata affidata la consulenza scientifica e strategica, la curatela delle rubriche e la scrittura delle puntate in stretta collaborazione con il videomaker e fotografo Davide Vasta, direttore creativo del progetto e conduttore principale di riferimento delle rubriche in diretta o pubblicate sui canali della piattaforma social dell’Accademia (Facebook, Instagram e YouTube), responsabile dell’implementazione della sala regia per dirette e registrazioni. La realizzazione della videografica, sigle e intersigle, per la Web Tv è stata curata dal docente Paul Robb.

Uno step importante per far conoscere ancora di più e meglio al grande pubblico cosa si fa dentro l’Accademia, osservando il work in progress dei laboratori dei vari corsi (Pittura, Scultura, Scenografia, Fashion Design, Progettazione artistica per l’impresa, Grafica, Brand Design territoriale, etc.). La “Vannucci” si pone così in linea con i migliori Istituti pubblici e privati, che impiegano sempre più spesso lo strumento delle rubriche audiovisive in diretta social o pubblicate negli ultimi anni per mantenere e sviluppare contatti, in maniera interattiva.

ABA WEB TV andrà in onda a partire da giovedì 5 maggio 2022 alle ore 19,00. Ogni puntata avrà una durata di 30 minuti circa, con tempi cadenzati da palinsesto tv online, a seconda dei temi trattati e degli ospiti previsti, e con un ritmo d'impaginazione accattivante e brillante.