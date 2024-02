Auditorium San Francesco al Prato, al via il format “Digital Primitives” con Giacomo Moro Mauretto

Domenica 25 febbraio alle 21 spazio a Giacomo Moro Mauretto - Entropy For Life con “La scienza dell’immortalità” che da il via al format “Digital Primitives” della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Giacomo Moro Mauretto, dottore in Biologia Evoluzionistica, divulga la biologia, l’evoluzione e l’ambiente. La sua attività di comunicazione della scienza avviene dal vivo, in conferenze e spettacoli, e online soprattutto sul suo canale YouTube “Entropy for Life”, ma anche su altri social come Instagram. Ha pubblicato per Mondadori il libro: “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?“. Collabora a diversi progetti di Airc - Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Digital Primitives è un insieme di spettacoli di noti youtuber, tra i più seguiti nel web, che, attraverso l’arte teatrale del monologo, toccheranno i temi della scienza, della filosofia, della storia nonché dell'ecologia.

Prossimi appuntamenti: primo marzo “Moriremo tutti! - Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?” di e con Adrian Fartade – link4universe, 10 marzo “Fallisci ancora fallisci meglio” di e con Alan Zamboni - Curiuss, 26 marzo “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima” di e con Rick Du Fer – Daily Cogito, 3 aprile “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Blasio – Spazi Attorcigliati, 27 aprile “L’utile inutilità della filosofia” di e con Matteo Saudino - Barbasofia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti