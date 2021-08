Una giornata per ricordare e commemorare i 107 carabinieri vittime del dovere in Umbria

Un evento per commemorare i militari caduti nell’adempimento del loro dovere. I 107 carabinieri vittime del dovere saranno ricordati e commemorati dall’associazione nazionale carabinieri di Perugia il 29 agosto del 2021, attraverso una commemorazione pubblica alla presenza dei familiari del colonnello Valerio Gildoni, il maresciallo capo Andrea Angelucci, i vice brigadiere Renzo Rosati ed Emanuele Reali, i carabinieri Donato Fezzuoglio, Angelo Foccià e Fulvio Sbarretti, l’appuntato Alfiero Beni e il brigadiere Giuseppe Ugolini.

La manifestazione ha ricevuto il plauso del comandante generale dell’Arma, il generale Teo Luzi.

L’evento si svolgerà presso il parco Goretti a Pila. Alle 11.30 la celebrazione della messa all’aperto e alla 13 il pranzo sociale nel parco. Alle 14.15 il concerto della filarmonica di Mugnano e dalle 15 la possibilità di ammirare Perugia grazie al volo in elicottero.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi entro il 30 luglio, fornendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e seguire le norme anti Covid relative a vaccini e tamponi.

Il costo del pranzo sociale è di 20 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi all'associazione nazionale carabinieri di Perugia.

Sandro Gasperini, presidente della sezione locale dell’associazione nazionale carabinieri, ha voluto ricordare “la simpatia e la compartecipazione sentimentale che questa manifestazione sta suscitando nei comuni cittadini, negli ex appartenenti alle forze dell'ordine e soprattutto nei familiari delle vittime – scrive in un messaggio - È certamente meritoria e significativa la partecipazione degli esponenti comunali e regionali che hanno dato pronta adesione alla commemorazione. Questa di fatti è significante, in primo luogo, che ogni lavoro, e segnatamente in questo ambito quello del carabiniere, è un servizio reso agli altri, anche fino alle estreme conseguenze – conclude la nota - Rinfrancati dall'essere allo stato attuale la regione Umbria zona bianca e dall'atteso e confortante plauso di molte figure apicali a questo evento, anche se non di tutte, non possiamo che promuovere ed augurare la migliore riuscita a questa manifestazione che, soprattutto, speriamo possa essere di conforto per i familiari dei caduti”.