Area archeologica di Carsulae. Arcieri da tutto il mondo per celebrare Artemide e Apollo. Ma anche Anubis, che per gli Egizi vegliava sui morti e sui viventi, impegnato a tirare con l’arco. Anche le Amazzoni e i Centauri venivano rappresentati come arcieri.

Grande Kermesse a Carsulae, sede delle finali per i titoli individuali del campionato mondiale delle quattro divisioni di cui si compone la disciplina arcieristica 3D: compound, arco nudo (barebow), arco istintivo e longbow.

Ricordiamo che per l’importante evento sportivo, in corso di svolgimento dal 4 settembre a Stroncone, sono giunte delegazioni da Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Israele, Lettonia, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Serbia, Sud America, Svezia, Ungheria, Uruguay, USA.

L’arco, in metafora, significa la tensione da cui sgorgano i nostri desideri, legati all'inconscio. L'amore, il sole, varie divinità hanno tutti l’arco, la faretra, le frecce.

Non è senza rilievo, nell’attuale momento storico, ricordare che la Federazione internazionale di tiro con l’arco (FITA) è stata fondata nel 1931 a Lvov (Ucraina). Nello stesso anno ebbero luogo i primi campionati del mondo. La FITA annovera oggi 130 paesi membri e organizza campionati del mondo ogni due anni.

L’Italia riveste nel tiro con l’arco un posto di primo piano a livello internazionale. Già una decina di anni fa, esattamente nel 2013, l’area archeologica di Carsulae ospitò le finali del campionato europeo di tiro di campagna. Repetita iuvant.