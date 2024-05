La libreria Mannaggia si prepara per un viaggio letterario alla scoperta di un bosco incantato

Ancora libri, ancora viaggi in nuovi mondi, ancora editoria indipendente. La libreria Mannaggia di Perugia non si ferma e di settimana in settimana continua a proporre eventi magici.

Giovedì 23 maggio è turno di Antonio Vangone che, alle 18.30 sul pianetino, presenterà “Bosco” il suo nuovo libro edito da déclic.

Un’opera che intreccia elementi di realtà con tocchi di fantasia, una narrazione che sfida i confini del quotidiano dove il bosco è il margine della vita umana nel quale vivono ragazzi dorati, suore mattonaie e duellanti con le spade di gomma, pesci coi piedi, piccioni e draghi, robot poetanti e mezzi spiriti.

Vangone condurrà il pubblico in quel bosco incantato insieme alla libraia Francesca Chiappalone e come tutti i boschi, anche in questo, il pubblico potrà incontrare il mistero, l’incertezza e l’avventura della scoperta.

L’autore

Antonio Vangone (1995) vive in provincia di Napoli. Finalista al Premio Raduga 2017, suoi testi sono apparsi su SPLIT, Tremila battute, Pastrengo, Clean, Risme, COYE, La morte per acqua e altre riviste letterarie. Alcuni suoi racconti sono stati inclusi nelle antologie multiperso (pièdimosca edizioni, 2022) e L’ordine sostituito (déclic, 2024). Nel 2023 pièdimosca edizioni ha pubblicato il suo primo libro, Attribuzioni.