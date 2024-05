Appuntamento con la solidarietà: Humana debutta al Centro Commerciale Collestrada

Donare i propri abiti usati ad Humana ha un duplice obiettivo: favorire l’economia circolare nel settore tessile, contribuendo a prolungare la vita dei capi e di conseguenza alla tutela dell'ambiente; sostenere progetti di sviluppo volti a migliorare le condizioni di vita delle persone in difficoltà in tutto il mondo. In questo consiste l’ultima iniziativa in programma da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno presso il centro commerciale Collestrada.

L’attività fa parte della nuova collaborazione che UnoG srl, società che gestisce il centro commerciale, e la sua divisione UnoG Events hanno intrapreso con Humana People to People Italia,organizzazione umanitaria che da oltre 25 anni finanzia progetti di cooperazione internazionale nel mondo e iniziative socio-ambientali in Italia anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di indumenti usati, segnando l'inizio di un progetto ambizioso volto a promuovere la sostenibilità e il supporto allo sviluppo globale. Questa partnership si manifesta attraverso la possibilità per i clienti di donare i propri capi usati (abiti, scarpe, borse e accessori), già sperimentata in un altro centro commerciale di proprietà di Eurocommercial, e si svolgerà a Collestrada per sensibilizzare i propri clienti sull’importanza del riuso, con l’obiettivo di estenderla ad altre realtà di proprietà del Gruppo.

La partnership si impegna a seguire i principi ESG (Environmental, Social, Governance), con un forte focus sul supporto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sulla mitigazione del cambiamento climatico. Attraverso questo progetto, il centro commerciale Collestrada sancisce il suo impegno non solo verso l'ambiente, ma anche verso la creazione di un impatto sociale positivo, sottolineando l'importanza della responsabilità sociale d'impresa nel settore dei centri commerciali.

“Eurocommercial si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso la partnership con Humana e UnoG. L'iniziativa di raccolta di indumenti usati presso il Centro Commerciale Collestrada mira a coinvolgere i nostri clienti nel riciclo, contribuendo al benessere del pianeta e supportando l’importante lavoro di Humana in tutta Italia”, afferma Marie-Charlotte Nachury, Head of Marketing Italy di Eurocommercial.

“Per la prima volta in Umbria in un centro commerciale, siamo orgogliosi di ospitare l’attività di Humana, che testimonia una nuova sensibilità del commercio anche per tematiche legate al second hand, con un forte impatto sociale e solidale. Ad ulteriore stimolo alla sensibilizzazione e partecipazione dei nostri clienti, abbiamo predisposto degli incentivi e premialità rilevanti”, spiega Roberto Lo Duca, direttore del centro commerciale Collestrada.

“Siamo lieti di prendere parte nuovamente ad una iniziativa con Eurocommercial, Uno G e Centro Commerciale Collestrada, questo tipo di collaborazione evidenzia l’importanza di fare rete per generare impatti sociali e ambientali positivi. Grazie a questo progetto, sempre più cittadini saranno coinvolti attivamente nella creazione di un circolo virtuoso che darà nuova vita agli abiti raccolti, i quali verranno selezionati e valorizzati da Humana per finanziare progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo”, dichiara Alfio Fontana, Corporate Partnership & CSR Manager di Humana People to People Italia.