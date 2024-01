Bevo&Distillo: un evento a Perugia per gli appassionati di gin

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Rame, la distilleria artigianale che si trova nel centro storico di Perugia, propone l’evento Bevo&Distillo per gli amanti del gin e per chi vuole conoscere i segreti della sua produzione.

Durante l'evento, che si svolgerà giovedì 18 gennaio dalle 18.00 presso la distilleria in via Appia 3, si potrà assistere in diretta al processo di distillazione del gin, accompagnati dal mastro distillatore che illustrerà le varie fasi e offrirà la possibilità di assaggiare il prodotto finale.

Verranno inoltre condivisi nuovi cocktail signature ad hoc, odori, aromi e tanti piccoli segreti sul magico processo. Insomma una serata diversa e divertente, all'insegna del buon gusto e della qualità.