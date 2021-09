Due nuovi appuntamenti con l'autore per la libreria Mannaggia di Perugia

Nel centro storico di Perugia proseguono gli incontri nati dalla collaborazione tra varie realtà: centri culturali, ristoranti, librerie, cinema, insieme per dare vita a quegli appuntamenti dal vivo che tanto ci erano mancati.

La libreria Mannaggia in particolare prosegue la collaborazione con gli amici del Postmodernissimo per la rassegna “Americana”, dedicata ad alcune delle migliori firme della critica cinematografica e ai grandi autori del cinema d'oltreoceano (la rassegna ha luogo ogni lunedì e proseguirà fino alla fine del mese di ottobre).

Continuano poi gli incontri letterari a orario aperitivo, e i prossimi in programma sono: giovedì 30 settembre presso il ristorante Il Moderno in compagnia di Carla Fiorentino, scrittrice e editrice che racconterà il suo ultimo libro “Forty. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni” (edito da Fandango Libri) insieme alle libraie Francesca Chiappalone e Alessandra Bianchini.

Venerdì 1 ottobre, presso l’Osteria Il Gufo, inocntro con gli Editori di Racconti Edizioni in trasferta da Roma e Marco Marrucci, autore della raccolta “Novena”: al centro dell'incontro i bellissimi racconti dello scrittore e più in generale l’arte del racconto in Italia e non solo.