San Bevignate, apre al pubblico il pozzo templare. Sabato 29 giugno aperitivo in giardino

Vivi la storia, ammira il tramonto sulla città dal giardino dei Templari e scopri la storia del pozzo templare di San Bevignate.

Sabato 29 giugno dalle 18 i proprietari dell’ex convento dei Templari di San Bevignate aprono il giardino, dove appunto si trova il pozzo ottagonale (impiantato su una preesistente cisterna romana), per scoprire la storia del luogo, fare un aperitivo e guardare il tramonto su Perugia. La serata prosegue anche con la visione della partita dell’Italia, per concludersi a mezzanotte, ascoltando i racconti di Carlo Rossi, uno dei proprietari, sul complesso di San Bevignate e sul pozzo ottagonale (sul quale ci sono tante leggende e molta storia vera). La serata sarà allietata anche da un dj-set.

La storia del complesso del San Bevignate, d’altronde, si fonde e si confonde con la storia e le leggende che accompagnano l’ordine dei Templari. Questa è l’occasione per scoprire qualcosa in più e ammirare uno spazio che, in genere, è chiuso al pubblico. L’ingresso e la partecipazione sono liberi.