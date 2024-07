Aperitivo nel dehors del Collins' tra note jazz e eccellenze della mixology

Prezzo non disponibile

Il dehors del Collins’, punto di riferimento per il momento dell’aperitivo e del dopo cena in centro città, riprende gli appuntamenti estivi: venerdì 5 luglio e venerdì 26 luglio, dalle 19 alle 22 per proseguire poi tutti i venerdì di settembre sempre dalle 19 alle 22.

Serate dedicate alla mixology con proposte creative e signature cocktail, alle quali si affiancheranno i più classici drink internazionali. Le serate saranno arricchite dalle vibrazioni Soul&Funky, offrendo un perfetto preludio all’atteso evento dell’anno: Umbria Jazz.

Guidato dall’esperto bar manager Alessio Balestra, il Dehors del Collins’ vanta una drink list di alta qualità, frutto di passione e ricerca per la mixology e accompagnata da una selezione di appetizer creati dalla cucina del.Collins’ per esaltare i sapori dei cocktail. Un vero fiore all’occhiello premiato e riconosciuto dagli addettinal settore come luogo del “bere bene” dall’atmosfera rilassante e piacevole, nel cuore di Perugia e dei giardini Carducci.