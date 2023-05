La tradizione dell’aperitivo all’italiana in tour a bordo di un food truck, ecco la tappa di Perugia

L'aperitivo è una tradizione molto importante in Italia, rappresenta un momento di socializzazione e relax, una di quelle abitudini a cui proprio non sappiamo rinunciare.

Le varianti regionali sono numerose e spesso sono legate ai prodotti locali, alle usanze e alle tradizioni, diverse da città a città, da regione a regione, rendendo così unico il momento dell'aperitivo.

L’aperitivo all’italiana in tour per l’Italia

Todis, insegna di supermercati italiani di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, porta in tour per l’Italia l’iniziativa Aperitivo di Passaggio – La Bontà si fa strada, un’occasione per offrire a cittadini, turisti e passanti una degustazione dei suoi prodotti a marca privata e ricette tipiche del territorio, illustrate da food blogger d’eccezione.

Dal Lazio alla Sicilia, da Roma a Palermo, il food truck, simbolo dell’iniziativa, brandizzato Todis con i colori che dagli anni ’90 contraddistinguono l’insegna di supermercati monomarca, attraverserà con un tour il centro-sud d’Italia per tutto il mese di maggio toccando 8 città e sarà presente nelle piazze principali e nei pressi dei punti vendita dell’insegna.

“Abbiamo deciso di organizzare un momento conviviale e genuino per essere ancora più vicini alle comunità in cui operiamo, dando ulteriore valore al nostro concetto di prossimità che da sempre ci caratterizza. L' 80% della nostra rete opera, infatti, con questa modalità che rappresenta per noi un importante vantaggio competitivo perché ci permette di rispondere in modo sempre più reattivo alle evoluzioni del mercato in cui ci andiamo a collocare, con format che rispecchiano al meglio le esigenze del momento dei consumatori.” – ha dichiarato Sara Pifferi, Direttore Marketing Todis.

@Partodallumbria ospite della tappa di Perugia

I diversi food blogger, presenti nelle varie tappe del tour, mostreranno ai passanti le potenzialità delle oltre 3.000 referenze a marca privata di Todis, preparando sfiziose ricette e finger food da assaggiare in compagnia per un vero aperitivo all’italiana. Grazie allo storytelling realizzato dagli influencer, inoltre, anche chi non potrà partecipare fisicamente agli eventi, avrà la possibilità di prendere parte all’iniziativa da casa, grazie ad una combinazione tra esperienza virtuale e fisica

“Questa iniziativa vuole essere un ringraziamento alla fiducia dei nostri clienti che da oltre 20 anni scelgono Todis come luogo dove fare la spesa, preferendo la nostra formula di qualità al giusto prezzo, ma vuole essere anche un’occasione per far conoscere ad un pubblico l’insegna e i nostri marchi privati, oltre 30, su cui investiamo ogni giorno, puntando su freschezza, italianità e sostenibilità” ha concluso Sara Pifferi, Direttore Marketing Todis.

Nel 2022, Todis ha raggiunto oltre 1 Mld di euro di vendite alle casse, +12% rispetto al 2021, inaugurando 23 nuovi punti vendita per un totale di oltre 280 store distribuiti nel centro-sud Italia. La quota di mercato è rimasta costante: 4.1% a livello nazionale nel canale di riferimento, posizionandosi tra le prime tre insegne in alcune delle 10 Regioni dove è presente.

Il food truck di Todis si fermerà anche in Umbria, dove sono previste tre tappe. Due di queste saranno proprio a Perugia, dove sarà ospite la blogger umbra @Partodallumbria. Nel dettaglio, i due appuntamenti perugini saranno in: