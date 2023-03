Apericerca, tornano gli aperitivi scientifici dell'Università di Perugia: il programma

Torna Apericerca, il ciclo di apertivi scientifici in compagnia dei ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia che ‘disseteranno’ la curiosità dei partecipanti sui temi di scienza: gli appuntamenti di marzo e aprile 2023 si terranno a Perugia, a Palazzo della Penna. Sono promossi dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Psiquadro.

Il via giovedì 9 marzo, alle 18: il dottor David Grohmann, Ricercatore in costruzioni rurali e territorio agroforestale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, tratterà il tema “Il paradigma della città spugna”. Per affrontare un argomento di grande attualità e interesse in questa epoca di cambiamenti climatici e di sfruttamento del suolo: le città sono notoriamente caratterizzate da superfici impermeabili e si allagano facilmente per questo motivo. Con l’inevitabile interrogativo: possiamo invertire questa tendenza?

16 marzo – 18 - ChatGPT e intelligenze artificiali - Con Valentina Franzoni.

Alla scoperta di potenzialità, sfide e implicazioni etiche della creazione di algoritmi in grado di generare testo e immagini.

23 marzo - 18 - Astroché… Astrofisica Nucleare - Con Sara Palmerini.

Acceleratori di particelle, laser e trappole di plasma. Un viaggio per conoscere meglio il mondo e le ricerche dell’astrofisica nucleare.

30 marzo – 18 – L’internet delle cose: quando la trasparenza è un’arte – Con Luca Roselli.

Comprendere l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione verso una connettività sempre più distribuita e capillare.

6 aprile – 18 – L’antibiotico-resistenza: una sfida cruciale – Con Daniela Francisci.

Indaghiamo uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

13 aprile – 18 – L’Umbria dei Barbari. A passeggio con i Longobardi – Con Donatella Scortecci.

Alla scoperta di una fase della storia dell’Umbria, quella legata alla secolare presenza dei Longobardi del Ducato di Spoleto.

24 aprile – 18 – L’autofagia: un cannibalismo benefico – Con Vasileios Oikonomou.

L’importanza del processo con cui le cellule del nostro corpo contribuiscono a mantenersi in salute controllando le infezioni e l’infiammazione.

27 aprile – 18 – La logica tra verità e persuasione – Con Francesco Calemi.

Per quale motivo le fallacie risultano persuasive? Come riconoscerle e smascherarle? In che modo è possibile?