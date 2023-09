Aperitivo scientifico in attesa di Sharper 2023: “Digiuno o non digiuno nel paziente oncologico”

In attesa dell’edizione 2023 di Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà venerdì 29 settembre, continuano gli aperitivi scientifici fra Perugia e Terni, un’interessante iniziativa di divulgazione scientifica e un'importante occasione di incontro fra la comunità accademica e i cittadini.

A Perugia, mercoledì 27 settembre al Barton Park, alle 18.00 avrà luogo l’incontro “Digiuno o non digiuno nel paziente oncologico: this is the question”. Un aperitivo scientifico con Riccardo Caccialanza del Policlinico San Matteo di Pavia, Anna Villarini dell’Università degli Studi di Perugia e Fausto Roila direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Durante l’incontro si dibatterà dei risultati di un numero crescente di studi che dimostrano l'importanza della nutrizione, non solo nella prevenzione, ma anche nella lotta contro il cancro al fine di potenziare gli effetti delle terapie, ridurre la possibilità di recidive, ottimizzare l'effetto dei farmaci e potenziare il sistema immunitario.

Il professore Roila modererà il dibattito tra i due specialisti della nutrizione Villarini e Caccialanza, che esporranno, interagendo con i colleghi, i cittadini e i pazienti le loro teorie riguardanti le diverse tipologie di intervento nutrizionale da adottare nel paziente oncologico.

Gli eventi di Apericerca si svolgono anche presso il Polo di Terni e domani, 26 settembre, in piazza della Repubblica, si dibatterà su “Un terzo del cibo prodotto nel mondo è sprecato”, in compagnia di Francesco Fantozzi.

L'iniziativa è promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Psiquadro e con il patrocinio del Comune di Perugia, del Comune di Terni e della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni.