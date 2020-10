Aperitivi "scientifici", mostre e concerti: ecco il nuovo cartellone di Apericerca, tutto il programma

Torna “Apericena”, il nuovo cartellone di eventi per la diffusione della cultura scientifica e del dialogo con il territorio. Il cartellone di pre-eventi di Sharper 2020 proporrà iniziative fino al 27 novembre, Notte Europea dei Ricercatori.

Il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha voluto ricordare che l’Ateneo con questo cartellone di eventi aperti alla collettività, dedicati alla divulgazione scientifica svolge appieno il suo ruolo di servizio pubblico, e vuole avvicinare e far dialogare i protagonisti del mondo della ricerca con i cittadini. “Queste attività on the road” e non al chiuso di aule e laboratori, sono momenti di crescita collettiva, di grande valore per tutti” ha concluso il Rettore.

Sono 14 gli appuntamenti, una serie di stimolanti aperitivi scientifici fino al 17 dicembre presso l'Hotel Brufani sui temi più attuali ed appassionanti del mondo scientifico e per incontrare e dialogare con i protagonisti del mondo della ricerca e dell’Università di Perugia, organizzati dalla società Psiquadro. “In Sharper 2020, progetto coordinato a livello nazionale da Psiquadro - quest’anno dedicato al rapporto tra ricercatori e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - ha precisato il direttore scientifico di Psiquadro Leonardo Alfonsi - sono coinvolte 12 città in Italia, tra le quali Perugia e Terni. Questo nuovo cartellone di eventi – che nella settimana precedente la Notte Europea dei Ricercatori, si intensificherà con ben 4 appuntamenti – è un programma diffuso e permanente che vuole arricchire un processo culturale di dialogo costante tra il mondo della ricerca ed i cittadini, che appartiene a tutta la città, alla comunità. Il ruolo dei ricercatori è un ruolo attivo ed è quello di costruire una società migliore, guardando con curiosità al futuro, ai nuovi orizzonti scientifici”

Il cartellone apre giovedi’ 8 ottobre con “Scolpiti nel vento” alla scoperta delle motociclette aereodinamiche, con Francesco Castellani.

Sarà invece inaugurata venerdì 9 ottobre la mostra “All’origine dell’Urbanizzazione” negli spazi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, in cui saranno esposti i risultati ottenuti in questi sette anni di scavi dalla Missione Archeologica Italo-Spagnola a Jebel al-Mutawwaq, in Giordania, iniziata nel 2012 e diretta dal Prof. Andrea Polcaro del Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia e dal Dott. Juan Muniz della Facultad San Esteban di Salamanca.

Il 20 novembre alle ore 17.00 va in scena sempre al Manu un originale concerto "Animals House Concert", in cui i suoni della musica classica e contemporanea incontrano e si fondono con i suoni degli animali e dei loro ambienti, evento ideato dai professori Roberto Rettori e David Grohmann.

Tutti gli eventi sono pubblici e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.apercerca.it, e sono promossi dall’Università degli Studi di Perugia.