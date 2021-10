Nasce a Perugia uno spazio di socializzazione territoriale con "Anchise per la comunità"

L'iniziativa sarà presentata domani alle 11.30. Nata per rafforzare la sinergia tra i servizi del territorio, le famiglie e la residenza per anziani

"Anchise per al comunità" nasce per rafforzare la sinergia tra i servizi del territorio, le famiglie e la Residenza proponendo azioni di educazione alla salute nel proprio contesto territoriale mettendo a disposizione i propri professionisti sanitari e sociali.

La presentazione del progetto si terrà domani, sabato 2 ottobre, alle ore 11.30, presso la residenza protetta 'Anchise'. L'iniziativa, sostenuta con un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, si integra con l'attività della residenza nata nel 2016, con un investimento delle Cooperative ACTL ed ASAD, come struttura dedicata all’assistenza socio sanitaria integrata di anziani non autosufficienti.

Le figure che quotidianamente operano nella struttura, infermiere, operatore socio sanitario, fisioterapista, assistente sociale ed animatore sociale, che si prendono cura di tutti gli aspetti di vita degli anziani, porteranno al di fuori della struttura le proprie conoscenza,dando sostegno concreto alle famiglie e agli anziani stessi del territorio.

Il progetto prevede otto incontri informativi, di cui almeno due in modalità a distanza, presso le sedi dei Centri Socio Culturali del Comune di Perugia, partner di progetto, promotore dell’attività “La terza età in palestra” che ripartirà proprio in questi giorni.

Il progetto si concluderà nella primavera del 2022 con un evento finale di presentazione dei risultati di progetto e con esperti di tematiche geriatriche.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Edi Cicchi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, Sandro Corsi, presidente Consorzio Salus Umbria, Loreno Mercanti, presidente associazione coordinamento dei centri socio culturali del Comune di Perugia, Alessandro Mostarda, direttore sanitario residenza protetta Anchise e Martina Mazzuoli, coordinatrice progettista.