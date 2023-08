Antonio Pascale e Perugino a Corciano Festival

Prosegue il calendario di eventi del Corciano Festival – 59esimo Agosto Corcianese, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e da alcune aziende private del territorio.

Dopo il primo fine settimana che ha visto in scena alcuni incontro con l’autore con Diletta Cappannini, Nora Venturini (accompagnata nelle letture da Giulio Scarpati) e Simona Baldelli, la musica della Corciano Festival Orchestra diretta dal maestro Alessandro Celardi e lo spettacolo di arte circense della compagnia Chien Barbu Mal Rasè, oggi (8 agosto) si inizia alle 18.30 al chiostro di palazzo Comunale in piazza Doni con la presentazione di “Pietro Vannucci una storia di provincia” libro di Antonietta Petetti (2022, ali&no editore). A dialogare con l’autrice sarà Francesca Silvestri, intervento di Alessandra Tiroli (in caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale). Alle 20 apertura della Taverna del Duca e, infine, alle 21.30 in piazza Coragino spazio a “Histoire du soldat” di Igor Stravinskij, traduzione dall’originale di Giovanni Fontana, musiche del Corciano Festival Ensemble (ingresso a pagamento euro 5, in caso di maltempo l’evento si sposterà al teatro della Filarmonica)

IL PEROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21.30 al chiostro di palazzo Comunale in piazza Doni talk/spettacolo di e con Antonio Pascale sulla botanica dei sentimenti. «Le piante sono uno strumento d’eccezione per affrontare la nostra contorta, divertente, intricata natura: somigliano a noi più di quanto avremmo mai creduto. E quando ci sentiamo un po’ persi o magari confusi, possiamo usarle come punti di orientamento stabili, modelli di resistenza millenari, nitidi, essenziali», a partire da "La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini" (Einaudi). Evento realizzato in collaborazione con Umbria Green Festival (in caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale).

Alle 21.30 in piazza Coragino serata dedicata alla poesia “Che luci precise ha la mattina. Poesia e Musica per il Perugino”, interventi poetici di Silvia Vecchini e Sergio Pasquandrea e musicali del gruppo Nova Alta: Danilo Tamburo, Filippo Calandri (cornetto), Andrea Angeloni, Stefano Bellucci, Nicholas Vietti (sackbut). In caso di maltempo l'evento si sposterà all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.

Sempre alle 21.30 ma nel giardino dell’Antico Spedale gradito ritorno a Corciano del maestro Maurizio Schmidt e di Farneto Teatro che portano in scena, in collaborazione con Artesia Sicilia, un progetto realizzato appositamente per il 59esimo Agosto Corcianese, "L'Orestea - le regole del giogo" di Eschilo. Musiche registrate Bruna Di Virgilio (suoni elettronici), musica dal vivo Leonardo Ramadori (percussioni), con Mario Berretta (Oreste, Coro), Lorena Nacchia (Elettra, Coro), Nicoletta Epifani (Atena, Coro), Gaetano Franzese (Scolta, Apollo, Coro), Carola Invernizzi (Corifea, Pizia, Coro), Lucrezia Mascellino (Cassandra, Coro), Michele Marullo (Agamennone, Coro), Giulia Rossoni (Clitennestra, Coro), Marco Trotta (Araldo, Egisto, Coro), luci Massimo Guarnotta, drammaturgia e regia di Maurizio Schmidt.

Ingresso a pagamento (euro 15), informazioni e prenotazioni: Info point 075 5188255 (feriali dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23). In caso di maltempo l’evento si sposterà al teatro della Filarmonica. Prevista una replica giovedì 10 agosto.

L’ITINERARIO VISIVO DEDICATO AL DIVIN PITTORE

Alla chiesa museo di San Francesco Il Perugino alla Sistina - Dal sensazionale allo spirituale: un viaggio da Roma a Corciano, da un'idea di Lorenzo Spurio Passamonti, a cura di Alessandra Tiroli. Orari di apertura: fino all’undici agosto dalle 18 alle 23, dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. A partire dal 16 agosto al 17 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Feriali e ulteriori visite successive il 17 settembre programmabili solo su richiesta all’Infopoint (075 5188255).

Fino al 15 agosto gaming con Roompicapo "Alla scoperta di Corciano". Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864