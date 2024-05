Antiqua Vox: concerti d’organo a Solomeo con Tomeu Seguí Camps

La Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo si prepara ad accogliere il nuovo appuntamento di “Antiqua Vox concerti d’organo”, giunto alla sua terza edizione. Questa serie di concerti a cura dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli celebrano il “Re degli strumenti”, come lo definì Mozart, attraverso un programma che esplora le opere sacre scritte per l’organo.

Sono sei i concerti che costituiscono l’evento, con la partecipazione di rinomati organisti europei, che offriranno al pubblico l’opportunità di apprezzare la maestosità dell’organo restaurato di Aldo Rossi del 1791.

Il 5 maggio 2024, alle 18.00, la chiesa si riempirà delle note solenni dell’organo suonate da Tomeu Seguí Camps, un organista di fama internazionale. La sua performance sarà accompagnata dal Gruppo Polifonico Suavis Sonus, diretto da Andrea Burini, in un incontro tra la tradizione organistica e la polifonia vocale che promette di essere un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di musica e per i nuovi ascoltatori.