"Anticamente", a Perugia una Pasqua all'insegna dell'antiquariato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/03/2024 al 01/04/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Non più due giorni ma tre, dal 30 marzo al 1 aprile. Sabato, domenica e lunedì, quindi, per la tradizionale rassegna mensile di antiquariato e collezionismo che, edizione dopo edizione, sotto il nuovo format di "Anticamente", ha raggiunto un livello di partecipazione e di qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento per gli appassionati e i cultori del genere, proponendo ogni volta pezzi unici che donano al presente le tante sfumature di un passato senza tempo.

Per l'edizione pasquale, passata appunto da due a tre giorni, sono oltre 80 gli espositori prenotati che esporranno tra Piazza Italia e i Giardini Carducci, con una provenienza rappresentativa di tutto il centro Italia, ambito geografico nel quale la mostra-mercato di Perugia ha raggiunto ormai una eccellente reputazione.

La conferma arriva anche dall'ulteriore espansione che gli organizzatori hanno previsto in aprile, con Anticamente che si svolgerà da giovedì 25 a domenica 28 aprile, a contrassegnare tutte le quattro giornate del lungo ponte festivo della festa della Liberazione, dato l'interesse che manifestazioni di questo tipo raccolgono tra i turisti.