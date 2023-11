Perugia, all’auditorium San Francesco al Prato la prima tappa del tour italiano di Kaki King Tourné

Tutto pronto a Perugia per ospitare la prima tappa del tour italiano di Kaki King che celebra il 20esimo anniversario del suo primo album “Everybody loves you”. L'appuntamento, nell'ambito della stagione Tourné 2023/2024 promossa da Aucma e Mea Concerti, per l'occasione realizzato in sinergia con il Comune di Perugia, prenderà il via all'auditorium San Francesco al Prato martedì 15 novembre alle 21.

Kaki King è nota per infondere ad ogni canzone quel suo approccio percussivo che si mischia a derive jazzistiche e accordature multiple al fine di creare una tale varietà di melodie che trovano negli spettacoli dal vivo la massima rappresentazione di queste caratteristiche.

Tra le sue collaborazioni figurano quelle con il cantante e chitarrista dei Foo Fighters Dave Grohl, Natalia Lafourcade e l’attore Sean Penn per il suo film "Into the wild" (nominato ai Golden Globe per la categoria Best Original Score). Si è esibita in venue del calibro di Kennedy Center, Mass MoCA, London Jazz Festival, Nyuad Arts Center compresa la prestigiosa Carnegie Hall di Londra portando sul palco le musiche dal suo progetto "Modern yesterdays" in un programma con nuovi arrangiamenti orchestrali dei suoi brani da parte del compositore D. J. Sparr e le proiezioni video artistiche di Attilio Rigotti e Orsolya Szantho.

